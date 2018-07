Allerseelen, das Fest der Toten, wird in Mexiko wie ein großer Karneval gefeiert. Am Abend des Allerseelentags 1939 stehen zwei Männer auf einem Hotelbalkon in Cuernaca (im Roman aztekisch: Quaunahuac) und blicken im Sonnenuntergang zum Vulkan Popocatepetl hin. Dabei erinnern sie sich: »Was vor einem Jahr geschehen war, schien heute bereits einem anderen Zeitalter anzugehören. Man hätte meinen sollen, die Schrecken der Gegenwart hätten es aufgesogen wie einen Wassertropfen. Dem war nicht so. Obwohl Tragödien immer sinnloser wurden, war es anscheinend doch noch erlaubt, sich an eine Zeit zu erinnern, als das Leben eines einzelnen noch nicht bloß ein Druckfehler in einem Kommuniqué gewesen war.«

So beginnt der Roman von Malcolm Lowry (1909 bis 1957). Am Morgen des Allerseelenfestes 1938 wird der trunksüchtige Ex-Konsul Geoffrey Firmin von der Rückkehr seiner Frau Yvonne überrascht, die ihn vor einem Jahr verlassen hatte. Zusammen mit seinem jüngeren Halbbruder und ehemaligen Liebhaber Yvonnes, treibt man durch den Tag, redet, trinkt, macht einen Ausflug. Bis es zum Streit kommt, der Konsul in einer Spelunke Zuflucht sucht, wo er von Sympathisanten der faschistischen Union Militár erschossen wird.

In dieser Dreiecksgeschichte verarbeitet der Schriftsteller und Trinker Malcolm Lowry seine eigenen Mexiko-Erlebnisse. Er verdichtet in ihr aber auch die fatale Zielstrebigkeit der Vorkriegsjahre. An einem einzigen Tag spielt auch Joyce’ Ulysses, an dessen innere Monologe und wuchernde Anspielungsfülle Unter dem Vulkan erinnert. Aber Joyce’ Tag, Bloomsday, ist Alltag – »Weltalltag der Epoche«, wie Herrmann Broch ihn nannte. Über Lowrys Dia de Muertos hingegen braut sich die Weltkatastrophe zusammen: kein Tag wie jeder andere, nicht Durchgangs-, sondern Endstation, Finale. Am Ende dieses Tages sind zwei der drei Hauptpersonen tot, die dritte im Begriff, sich auf ein Himmelfahrtskommando für die bereits verlorene Sache der spanischen Republik einzulassen. Tragödie eben – oder doch bloß tragischer Karneval?

Der erste Lektor des Buches riet dem Autor, das »ganze Stream-of-Consciousness-Zeug« wegzulassen. Geblieben wäre ein kleineres, maßvolleres Buch: die Fallstudie eines Alkoholikerschicksals. Gut, dass Lowry darauf nicht gehört hat und im halluzinatorischen Bewusstseinsstrom des Konsuls die ganze Welt unter Mescal setzt: »Das war ein Ausbruch, (...) nicht der Vulkan, die Welt selbst zerbarst, (...) während er durch alles hindurchfiel, durch die Hölle von einer Million Panzern, (...) von zehn Millionen brennenden Leibern.« 1957 starb Lowry an einer Überdosis von Alkohol und Barbituraten. »Durch Missgeschick« steht im Totenschein.