Von Seerosenblättern überwucherte Buffetschränke und Laubfrösche aus Porzellan als Zierde von Tafelaufsätzen – fehlt nur noch, dass die Festtagsteller zu quaken beginnen und aus den Schränken die Vögel singen. Der großen Inversion von innen und außen in der Ära von Jugendstil und Art Nouveau, diesem symbolischen Kippen des Gartens samt Teich ins Haus hinein, ist in Berlin ein Spezialmuseum gewidmet, das seltsamerweise nur wenige kennen: das Bröhan-Museum. Der Name ist nicht gerade Musik in den Ohren. Und doch ist dieses Museum ganz dem Schönen und Raffinierten gewidmet. Das spätklassizistische Gebäude, eine frühere Infanteriekaserne, gehört zum Ensemble des Charlottenburger Schlossareals.

Rollos dämpfen den Lichteinfall, man hört Luftbefeuchter rauschen und Thermografen leise ticken. Ein internationales Publikum bewegt sich über knarrende Böden und sagt magnifique und wonderful . Eine Vase mit wulstigem Schwertliliendekor schimmert wie regenfeuchtes Blattgrün. Mit dem Stück glänzte die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin im Jahr 1900 auf der Pariser Weltausstellung. Eine feierliche Würde strahlt das Wertheim-Zimmer von Peter Behrens aus. Die lasziv nackten Figuren eines umfangreichen Tafelaufsatzes ärgerten einst den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Ziemlich verrückt ist das Seerosen-Buffet von Hector Guimard, dem Paris die gusseisernen Metro-Eingänge verdankt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägte der französische Philosoph Henri Bergson den Ausdruck élan vital für eine besondere schöpferische, die Evolution und die biologischen Vorgänge steuernde Lebenskraft, eine Vitalenergie, die sich als Wille zur Formgebung und Differenzierung äußert. Zur selben Zeit nehmen Hausfassaden, bürgerliche Salonmöbel und Accessoires fließende, schwingende, vitalistische Formen an. Ein halbes Jahrhundert später, die Bourgeoisie ist etwas zurückgefallen, verliebt sich ein Kunstsammler und gesellschaftlicher Aufsteiger in Berlin, Karl H. Bröhan (1921 bis 2000), in ebenjene, alles andere als starre lebens- und kulturreformerische Phase.

Im zunächst privat geführten und später in eine Landeseinrichtung verwandelten Museum wird von Bröhan erworbenes Mobiliar mit Glas- und Porzellankunst aus der Zeit von 1889 bis 1939 zu dichten Raumensembles. Auch die Malerei der Berliner Sezessionisten (Karl Hagemeister, Walter Leistikow, Hans Baluschek, Willy Jaeckel) gehört daszu. Vor allem aber ist hier eines zu besichtigen: die Obsession eines privaten Sammlers und Connaisseurs.

Seine Villa am Schlachtensee füllte Bröhan einst bis zum Bersten mit Porzellan des 18. und 19. Jahrhunderts. Dann verkaufte er die Kollektion an die Stadt Berlin, um Raum für Jugendstil und Art déco zu schaffen. Zu seinem 60. Geburtstag schenkte er Berlin seine Schätze. 1983 weihte der damalige Regierende Bürgermeister, Richard von Weizsäcker, das Museum ein.

Der Schriftsteller Honoré de Balzac, der nie genügend Luxusgeschirr und Gemälde haben konnte, beschrieb die Sammler als die leidenschaftlichsten Menschen der Welt. Mehr Tassen und Gläser zu besitzen, als ein Mensch in seiner eng bemessenen Lebensspanne benutzen kann, scheint auch für Bröhan eine Art Versprechen auf uferlose Behaglichkeit und bürgerliche Distinguiertheit gewesen zu sein. Möbel von Luxustischlern, fein gearbeitete Vasen von Émile Gallé und Art-déco-Silbergeschirr gönnte sich Bröhan in vielfach multiplizierter Form. Rund 16000 Objekte trug er zusammen, und das, ohne reicher Erbe zu sein. Nach einer Kaufmannslehre in Hamburg erwirtschaftete sich der Kunstliebhaber sein Vermögen mit einer zahnmedizinischen Großhandlung.

Bröhan baute seine Obsession zur feingliedrigen Wissenschaft aus, kaufte entlang von ästhetischen und technischen Entwicklungslinien und war auf der Suche nach auratischen Stücken, die in bedeutenden Ausstellungen gestanden oder in der Literatur eingehende Beschreibung gefunden hatten. Zum Bestreben, einen Überblick über eine Stilära zu geben, kam eine lokale Note hinzu: durch die Stücke der Königlichen Porzellan-Manufaktur und die Malerei der Berliner Sezessionisten.

Die impressionistischen Berliner Landschaften Karl Hagemeisters durchweht derselbe Enthusiasmus wie das Kunsthandwerk großer Jugendstilmeister. Und Jagdszenen des Künstlers spiegeln vielleicht auch etwas von Sammlerglück und -tragik: Wenn etwas »erlegt« ist, erwacht schon wieder die Lust auf neue Beute. Privatsammler haben derzeit keinen besonders guten Leumund. Vielleicht ist es an der Zeit, feinsinnigen Objektjägern wieder mehr Kredit zu geben? Dem Bröhan-Museum, das 2013 einen neuen Direktor bekommt, ist eine größere Öffentlichkeit zu wünschen. Viele Neuberliner wissen nicht einmal, dass es existiert.