Es bewegt sich was im Machtgefüge der Republik. Joachim Gauck, ein Traumpräsident nach Köhler und Wulff, wandelt sich vom Volks- zum Kanzler-Erzieher. Jetzt hat er Angela Merkel schon zum zweiten Mal ermahnt. Die Premiere war Ende Mai in Israel, wo er die Kanzlerin en passant auf die unbedachten Konsequenzen eines ihrer Kernworte stieß. Ihr »Satz, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist«, könne sie in »enorme Schwierigkeiten« bringen. Am Wochenende die zweite Unterweisung, diesmal zur Euro-Rettung: »Sie hat die Verpflichtung, sehr detailliert zu beschreiben«, was die Gipfelbeschlüsse denn so bedeuten, »auch fiskalisch«. Also: Können wir mal die Rechnung und die Fußnoten sehen?

Derlei Belehrungen sind das täglich Brot des schreibenden Gewerbes, sind doch Journalisten mit blühendem Benotungs- und Mitteilungsbedürfnis gesegnet. Besserwissen ist unser Beruf, die »vierte Gewalt«, in keiner Verfassung verankert, ist unser selbst verliehenes Ehrenzeichen. Bundespräsidenten sind in einem anderen Metier unterwegs. Sie sind keine »Ersatzregierung«, wie Gauck zu Recht anmerkt, sondern Könige ohne Krone und Zepter – bis auf wichtige Reserverechte wie die zur Parlamentsauflösung und Gesetzesprüfung.

Der Bundespräsident ist auch nicht der »ständige Vertreter der Bevölkerung bei der Regierung«, wie er meint. Das Volk hat ihn weder gewählt noch gesalbt; es fehlt die Prokura, und zwar aus gutem Grund. Die hat schon jemand, die Exekutive, und sie hat auch die Verantwortung: Sie muss für die Folgen einstehen, und der Preis des Versagens ist die Entlassung durch den Souverän.

Hier liegen die Grenzen der Präsidial-Pädagogik. Das Musterbeispiel für das weise Augenmaß ist Weizsäckers historische Rede zum 40. Jahrestag der Befreiung. Die hat unangenehme Wahrheiten und moralische Leitlinien angesprochen – nicht für die Kohl-Regierung wohlgemerkt, sondern für die Nation. Es ging um Prinzipien, nicht um Praxis, die im Widerstreit von Werten, Mitteln und Interessen entsteht. Was das richtige Tun für Israels Sicherheit sei, ist ebenso Sache der gewählten Regierung wie die finanziellen Konsequenzen der Euro-Rettung. Denn sie trägt die Verantwortung.

Richtig ist, dass Merkel selten, geschweige denn anschaulich erklärt, warum sie was tut. Das hat nicht nur mit ihrem Temperament zu tun, sondern auch mit hundert Faktoren, deren unberechenbare Weiterungen tief in die Innen- und Außenpolitik hineinreichen. Abwägung und Diskretion sind geradezu »Staatsräson«. Es klafft auch kein Diskurs-Defizit, das der Präsident per Benotung schließen müsste. Die Medien quellen über vor Bewertungen und Belehrungen.

Keiner kennt die Lehre von den »zwei Reichen« besser als Pastor Gauck. Dem Präsidenten gehört das Reich der Autorität, der Kanzlerin das Reich der Verantwortung. Wer kraft Amt und Tradition über dem Schlachtfeld steht, ist nicht Teil der Schlachtordnung. Je weniger der Präsident in das Kanzler-Reich hineinregiert, desto größer das seine. Und umgekehrt. Die Autorität schrumpft, je lustvoller er in die Tagespolitik springt, wo die kleine Münze regiert. Die kleine Münze passt nicht zum großen Gauck.