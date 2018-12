Die Steintreppen des antiken Theaters von Kourion fallen steil ab, der Blick reicht weit über die Bühne hinaus aufs Mittelmeer.

Die Sonne geht gerade unter, da hebt das Orchester an. Die Musiker spielen die Nationalhymne der Republik Zypern. Sie ist identisch mit der griechischen Hymne, ansonsten legen die Zyprer im Moment Wert darauf, dass sie nicht ständig mit dem großen Nachbarn verwechselt werden. Die Zuschauer erheben sich von den Stufen. Diplomaten, Militärs, Minister, in der zweiten Reihe steht der Patriarch der zyprisch-orthodoxen Kirche, eine Ehrfurcht einflößende Figur mit silbernem Stab und schwarzem Gewand. Fast vollständig angetreten ist auch die EU-Kommission. Catherine Ashton, Günther Oettinger, José Manuel Barroso. Die Kommissare sehen aus, als wären sie auf Klassenfahrt.

An diesem warm-heißen Juliabend in der Nähe der zyprischen Hafenstadt Limassol findet ein Schauspiel statt, das sich alle sechs Monate in einem anderen Land der Europäischen Union wiederholt: die feierliche Übergabe der EU-Ratspräsidentschaft.

So eine Ratspräsidentschaft ist ein hübsches Symbol. Jedes Mitgliedsland der EU, egal, ob groß oder klein, darf abwechselnd ein halbes Jahr lang die Geschäfte führen. Immer wenn ein neues Land an der Reihe ist, im Januar oder im Juli, wird in Brüssel vom Dach des Ratsgebäudes ein neues Transparent heruntergelassen. Und im Rest Europas wundern sich die Menschen, warum sie nun ständig etwas über ein Land lesen, von dem viele nicht einmal wussten, dass es zur EU gehört.

Zypern ist nicht nur ein geteiltes Land mit einer geteilten Hauptstadt, in dem die britischen Kolonialherren einst den Linksverkehr eingeführt haben. Es wird außerdem von einem Kommunisten regiert. Dieser Kommunist, Demetris Christofias, steht nun dort vorn, im Halbrund des zweitausend Jahre alten Amphitheaters. Ein untersetzter, älterer Mann mit grauem Haar und schwerem Gang. Ob er der erste oder der letzte kommunistische Präsident Europas sei, hatte ihn am Morgen eine Journalistin gefragt. "Hierüber entscheiden das Leben und die Menschen", antwortete Christofias vergnügt, er sei schließlich demokratisch gewählt. Im Übrigen "ist es keine Sünde, Mitglied der AKEL zu sein". AKEL ist die griechische Abkürzung für die zyprische Fortschrittspartei des werktätigen Volkes. Christofias genießt es, dass seine Parteizugehörigkeit im Rest Europas für ein kurzes Kribbeln sorgt.

Ideologisch muss man ihn und seine Partei nicht fürchten. Artig schüttelt der kommunistische Präsident dem orthodoxen Patriarchen die Hand. Die zyprische Wirtschaft lebt von Touristen und ausländischem Kapital; viele internationale Firmen schätzen die niedrigen Steuersätze auf der Insel. "Unser Land ist fest im Kapitalismus verankert", sagt Christofias. Verdächtig ist in den Augen mancher Europäer hingegen seine Nähe zur russischen Regierung. Der zyprische Präsident hat in Moskau studiert, er spricht fließend Russisch und hat die Regierung Putin gerade um einen Milliardenkredit gebeten. Auch Zypern ist im Sog der Krise; vor ein paar Monaten hat Russland schon einmal 2,5 Milliarden Euro überwiesen. Bei der Feier in Kourion spielt das keine Rolle.