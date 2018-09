Am Anfang meiner Schwangerschaft , als noch nicht mehr zu sehen war als eine kleine Wölbung über dem Hosenbund, starrten mir alle verstohlen auf den Bauch. Sie sagten nichts und blickten schnell wieder weg, als hätten sie etwas Unanständiges erspäht. Schließlich gibt es nichts Peinlicheres als die Frage: »Bist du schwanger?«, und die Frau sagt: »Nein, das ist nur eine Plauze.« Aber sobald offensichtlich ist, dass der Bauch auf keine Gewichtszunahme zurückzuführen ist, gibt es kein Halten mehr.

Ich bin jetzt im fünften Monat schwanger und stelle fest, dass der Spruch »Mein Bauch gehört mir« zwar zu Recht für Frauen gilt, die kein Kind wollen, nicht aber für Frauen, die eines erwarten. Mindestens einmal pro Woche fasst mir jetzt jemand an den Bauch. Neulich erst wieder ein Bekannter, den ich zuletzt vor zwei Jahren gesehen habe und mit dem ich nie so eng war, dass es zu spontanen Berührungen gekommen wäre. Als wir uns zufällig beim Einkaufen begegneten, zeigte er auf meinen Bauch, ich sagte, ja, ich bin schwanger, und schon lag seine flache Hand fünf Zentimeter über meinem Schambein. Aber Scham ist offenbar ein Luxus, den man Schwangeren nicht zugestehen will.

Meist sind es Kinderlose, und da vor allem Männer, die einem an den Bauch fassen. Die Männer fragen üblicherweise auch nicht, als gäbe es nichts Normaleres, als den Bauch einer Schwangeren zu berühren. Vielleicht rechtfertigen sie sich insgeheim damit, dass die Frau so offensichtlich vergeben ist und sie deshalb auch mal eine Berührung riskieren können, die sonst zumindest als heikel einzustufen wäre. Am liebsten möchte ich ihnen den bereits erwähnten Schlachtruf der Frauenbewegung zurufen: Mein Bauch gehört mir! Aber will ich andererseits im weiblichsten aller Umstände dastehen wie eine verbissene Emanze, die Bauchgrapscher zurechtweist, als seien sie Busengrapscher? Die Geste des Handauflegens hat ja auch etwas Segnendes, ist gut gemeint, da will man nicht die Stimmung verderben. Typisch weiblich ist das – und sicher haben Feministinnen ganz recht, die beklagen, dass Frauen, die nicht Nein sagen können, der Ursprung allen Übels sind.

Mein Körperzustand ist jetzt für alle sichtbar, jeder weiß, wie es dazu gekommen ist. Trotzdem will ich meine Privatsphäre nicht aufgeben, und mein Bauch gehört definitiv dazu. In den neunziger Jahren gab es eine Zeit, da waren bauchfreie Shirts und Hüfthosen in Mode. Mittlerweile ist die Kleidung zwar alles andere als züchtig geworden, aber auffällig ist: Zumindest der Nabel bleibt bedeckt. Der Bauch ist eine der empfindlichsten Zonen des Körpers, dort hat das Innerste seinen Sitz, das Bauchgefühl. Hunde, die sich einem Gegner unterwerfen, legen sich auf den Rücken und geben ihr Verletzlichstes preis, den Bauch. Kürzlich konnte man bei der Fußball-EM eine Spanierin im Publikum sehen, die sich »España« auf den Bauch geschrieben hatte, dort wo die Intuition zu Hause ist. Das wirkte seltsamerweise noch intimer, noch ehrlicher als bei der Frau, die sich das Dekolleté über dem Bikini in den Nationalfarben bemalt hatte.

Es fällt mir schwer, zu akzeptieren, dass ein Bauch mit einem Kind darin Allgemeingut ist, weil da ein Spross der Menschheit heranwächst, sozusagen unser aller Rentennachwuchs, den man auch vor der Geburt schon mal streicheln darf. Manche tragen dabei ein Leuchten in den Augen, als sei so ein Schwangerenbauch etwas ganz und gar Mystisches. Die meisten haben eben einfach keine werdenden Mütter mehr um sich. Ich frage mich, was sie erwarten, wenn sie den Bauch berühren: dass ein Funke auf sie überspringt, weil sie das Wunder des Lebens quasi mit Händen greifen? Demnach wäre der Bauch der Schwangeren die Klagemauer der Atheisten, hier steckt man Zettel rein in der Hoffnung, von Gott erhört zu werden, dort berührt man etwas, worin sich das Göttliche manifestiert.

Kollegen rieten mir, ein T-Shirt bedrucken zu lassen mit dem Spruch »Bitte nicht berühren« – vermutlich die einfachste Lösung. Es könnte ein Bestseller in den Umstandsmode-Läden werden.