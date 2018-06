Der Beruf des Gastrokritikers besteht darin, in Restaurants in der Provinz zu essen und danach über Garung und Röstnoten einen Text zu schreiben, in dem wiederum Dekor, Stimmung und die anderen Gäste mit keinem Wort erwähnt werden. Diese Berichte sind so nüchtern und klar in der Argumentation wie die Gebrauchsanweisung für ein Haushaltsgerät. Man kann sagen, dass der New Journalism , ein subjektiver Schreibstil, der in den sechziger Jahren in den USA aufkam und bis heute Generationen prägt, an der Gastrokritik komplett vorbeigegangen ist.

Es ergab sich da eine Lücke in der Berichterstattung über Essen, die die Foodblogger gern füllen. Bevor das Wort Weblog erfunden worden war, gab es schon 1997 das erste Gastroblog. Blogger schreiben über Autobahnraststätten, ihre Mütter, ihre Kindheit, über schöne Küchenhandtücher, Eheprobleme, und am Ende des Eintrags steht ein Rezept.

Luisa Weiss hat einen amerikanischen Vater, eine italienische Mutter und schreibt ihr Blog The Wednesday Chef von Berlin aus, wo sie geboren wurde. Wir wissen schon manches über ihren Mann und dass sie Anfang Juni einen Sohn zur Welt gebracht hat. (Herzlichen Glückwunsch!) Wir wissen auch, dass sie ein enges Verhältnis zu Tomaten hat. Sie nennt sie ein Geschenk Gottes und macht daraus eine lauwarme Suppe mit Ricotta.

Alle Wochenmarkt-Rezepte © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Vierteln und entkernen Sie die Tomaten. Geben Sie die Stücke und den Tomatensaft in einen Mixer. Lassen Sie den Mixer nur kurz laufen, es soll kein Püree entstehen.

Erhitzen Sie jetzt das Olivenöl in einem Topf. Geben Sie die gehackte Zwiebel und die Knoblauchzehen im Ganzen hinein. Sie sollen dort dünsten, aber nicht braun werden. Fügen Sie dann die zerkleinerten Tomaten hinzu, und schmecken Sie mit Salz und gemahlenem Pfeffer ab.

Das Ganze sollte 45 Minuten lang vor sich hin köcheln. Ab und zu können Sie umrühren. Zum Schluss geben Sie die Brotstücke zur Suppe, die dann noch 10 bis 15 Minuten weiterköchelt. Entfernen Sie jetzt die Knoblauchzehen, und kosten Sie, ob noch Salz oder Pfeffer gebraucht wird.

Man kann die Suppe kalt oder lauwarm servieren. Auf jeden Fall streut man vor dem Essen etwas gehacktes Basilikum darauf und reibt Ricotta salata darüber, den getrockneten und gesalzenen Ricotta, den man im Käseladen kaufen kann.

Tomaten-Brot-Suppe

1,5 Kilo frische

reife Tomaten (zum Beispiel der Sorte Roma)

2 EL Olivenöl

1 kleine Zwiebel (gehackt)

3 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer

250 g klein geschnittenes Weißbrot ohne Kruste (am besten ein rustikales italienisches Brot)

1 EL Basilikum (gehackt)

40 g geriebener Ricotta salata