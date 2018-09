Peter Altmaier, seit zwei Monaten amtierender Umweltminister, spricht deutlich aus, was Sache ist. Bleibe es bei der bisherigen Politik, dann wackele das amtliche Ziel, den Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 zu senken, ließ er kürzlich wissen. Nicht neue Subventionen, sondern gute Energieberatung machten die Energiewende sozial verträglich, fuhr Altmaier fort. Und schließlich: Die Zahl der Elektroautos, die demnächst in Deutschland herumkurvten, werde wahrscheinlich deutlich niedriger sein als bislang angenommen.

Alles richtig, und Letzteres wäre nicht einmal schlimm. Denn auch wenn der Elektromobilität womöglich die Zukunft gehört – nach Lage der Dinge ist es vorerst billiger, Sprit und CO₂-Emissionen durch Verbesserung der Verbrennungsmotoren einzusparen als durch Elektrifizierung der Autos. 2011 sind in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt gerade einmal 2154 Elektro-PKW angemeldet worden, von insgesamt fast 3,2 Millionen neu zugelassenen Autos. Dass es gelingt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge "auf die Straße zu bringen", wie es im Energiekonzept der Bundesregierung noch so verheißungsvoll hieß, ist so gut wie ausgeschlossen.

Umso drängender wird allerdings die Herausforderung, für umweltverträglichere und sparsamere Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb zu sorgen. Die europäische Gesetzgebung – Grenzwerte für den Ausstoß von Kohlendioxid – hat sich bereits als wirkungsvoll erwiesen. Selbst die Hersteller deutscher Premium-Modelle haben unter dem Regime der EU-Verordnung ihr Ziel für 2015 schon fast erreicht. Sogar ein S-Klasse-Mercedes, ein BMW-Geländewagen oder ein Audi Sportwagen fallen in punkto Kraftstoffverbrauch und Klimalast nicht mehr vollkommen aus dem Rahmen, die richtige Modellvariante vorausgesetzt.

Teurer hat die Klimapolitik die Autos nicht werden lassen. Nach Ermittlung der EU-Kommission ist der Preis für Neufahrzeuge zwischen 2002 und 2010 inflationsbereinigt um rund 13 Prozent gesunken, während der CO₂-Ausstoß pro Kilometer (und der Verbrauch) um durchschnittlich 16 Prozent zurückgegangen sind. Dass Klimaschutz Autos unerschwinglich macht, ist also eine Legende.

Deshalb wundern sich Umweltbewegte nun, dass die EU-Kommission nicht nachlegt. Tatsächlich bestätigen die Brüsseler Bürokraten in einem in der vergangenen Woche präsentierten Verordnungsvorschlag nur, was bereits Stand der Dinge ist: Vom Jahr 2020 an sollen die in der EU verkauften PKW im Durchschnitt nicht mehr als 95 Gramm CO₂ pro Kilometer emittieren; das entspricht einem Verbrauch von 4,1 Liter Benzin (heute: 5,8 Liter) oder 3,6 Liter Diesel (heute: 5,1 Liter). Eine komplizierte Formel legt die Latte für die deutschen Hersteller schwerer Fahrzeuge zwar etwas niedriger; statt auf 95 Gramm müssen Daimler und BMW die durchschnittlichen Emissionen der von ihnen verkauften Fahrzeuge nur auf gut 100 Gramm senken, während beispielsweise Fiat auf 87 Gramm kommen soll. Der hiesige Automobilverband fühlt sich durch die Lastenverteilung dennoch benachteiligt, während sich Greenpeace, der Verkehrsclub Deutschland und die Brüsseler Organisation Transport & Environment für einen schärferen Grenzwert ins Zeug legen. Kommt das 3- oder das 4-Liter-Auto, das ist die Frage.

Der um die Bezahlbarkeit der Energiewende besorgte Umweltminister hat sich in der Grenzwert-Debatte noch nicht zu Wort gemeldet, obwohl angesichts steigender Ölpreise strengere CO₂-Werte das Autofahren für ärmere Personen erschwinglich hielten. Altmaier dürfte allerdings noch Gelegenheit bekommen, sich einzumischen. Denn bis der Kommissionsvorschlag europäisches Recht wird, werden noch ein bis zwei Jahre verstreichen.