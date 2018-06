"Hören Sie die Stille? Alle haben Angst vor dem Moment, in dem die Tür aufgeht." Angst vor der Ablehnung . Clement Matweta sitzt auf dem Flur der Ausländerbehörde in Essen. Die Sonne scheint, es ist warm in dem mehrstöckigen Gebäude. Vor den Büros warten Menschen darauf, hineingerufen zu werden. Niemand spricht. Eine ältere Frau mit Kopftuch starrt auf den grauen Fußboden, in der Hand hält sie einen Pass. Clement Matweta zeigt auf eine Feuerleiter vor dem Fenster. "Darüber ist mal einer vor der Abschiebehaft abgehauen." Matweta ist freiberuflicher Sozialarbeiter und begleitet heute ein junges Paar aus Nigeria, das einen Asylantrag stellt. Für 25 Euro übersetzt er das Gespräch mit der Beamtin. "Ein echter Dolmetscher wäre viel zu teuer." Matweta ist gebürtiger Kongolese und spricht sechs Sprachen – Französisch, Deutsch, Englisch, Lingala, Kikongo und ein wenig Swahili. "Eigentlich sind es sieben", sagt er und grinst: "Ich spreche auch Behördensprache." Nach 16 Jahren in Deutschland kennt er die entscheidenden Paragrafen. Clement Matweta mag seinen Job, obwohl er etwas anderes studiert hat: Elektroingenieurwesen. Damit fand er in Deutschland aber keine Anstellung.

Während der Ingenieur seit Jahren als Sozialarbeiter jobbt, klagt die Deutsche Politik über den Fachkräftemangel. Mehr als 100.000 Ingenieure sollen jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt fehlen , so der Verein Deutscher Ingenieure. Die genauen Zahlen sind umstritten . Um die Stellen zu besetzen, werben Wirtschaftsverbände um Arbeitskräfte aus Indien, Spanien, Griechenland . Clement Matweta hilft das jedoch wenig. "Warum ist es so schwer für die Ingenieure, die schon hier sind?", fragt Matweta. Doch langsam entdecken Politik und Hochschulen auch ihn als Lückenfüller für den Fachkräftemangel: Ein neues Gesetz erleichtert seit April die Anerkennung ausländischer Abschlüsse , das neue Anerkennungsportal im Internet ( www.anerkennung-in-deutschland.de ) ist bereits 900.000 mal aufgerufen worden. Außerdem startet im Oktober an zwei Universitäten eine gezielte Weiterbildung für Migranten.

Clement Matweta sieht jünger aus, als er ist, dabei hat er in seinen 50 Lebensjahren bereits viel erlebt: "Ich kenne so viele Geschichten, ich könnte ein dickes Buch schreiben!" Aber seine eigene Geschichte zu erzählen fällt ihm schwer. Er beginnt 1996 in Zaire, so hieß damals die Demokratische Republik Kongo. Er besteigt ein Flugzeug und landet in Deutschland. Matweta beantragt politisches Asyl und zieht in ein Flüchtlingsheim. Er will arbeiten, am liebsten als Elektroingenieur, in dem Beruf, für den er vier Jahre in Kinshasa studiert hat. Als er endlich eine Arbeitserlaubnis erhält, bewirbt er sich bei verschiedenen Unternehmen. Ohne Erfolg. Irgendwann gibt er auf, sucht sich eine andere Beschäftigung. "Meine Geschichte ist nichts Besonderes", sagt Matweta. In seinem Alltag als Sozialarbeiter trifft er viele Menschen mit einem ähnlichen Schicksal. Mindestens 300.000 Migranten arbeiten in Deutschland unterhalb ihrer Qualifikation. Es sind Lehrer, Ärzte und Maschinenbauer. "Brain Waste" nennen Migrationsforscher das: Anstatt ihr Wissen zu nutzen, arbeiten gut ausgebildete Arbeitskräfte in schlecht bezahlten Jobs, als Lagerarbeiter, Altenpfleger oder Putzfrau.

Immer nur warten

Im Büro 306 der Ausländerbehörde sagt die Beamtin, "Kommen Sie in einem Monat wieder", und drückt Matwetas Schützling einen Zettel in die Hand. Heute wurde nicht entschieden, ob der Mann abgeschoben wird, letzten Monat war es genauso. "Immer nur warten", sagt die Frau. Ihr Freund schiebt sich eine verspiegelte Sonnenbrille vor die Augen.

Matweta weiß genau, wie sich das anfühlt. In dem engen Fahrstuhl auf dem Weg zum Ausgang erinnert er sich an seine ersten Jahre in Deutschland. "Am Anfang hatte ich viel Hoffnung. Aber dann kamen die Absagen", sagt er. Matweta meldet sich an einer Abendschule an, macht erst den Realschulabschluss, dann das Abitur. "Aus Langeweile. Was sollte ich den ganzen Tag zu Hause machen?" Danach beginnt er eine Schulung als Solartechniker und verschickt noch einmal 35 Bewerbungen. Wieder keine Zusage. Matweta versteht bis heute nicht, warum. "Die Ablehnung fühlt sich an wie ein Tumor, der wächst und wächst", sagt er.

Die formale Anerkennung seines Studiums war die erste Hürde, die Matweta nehmen musste, denn viele ausländische Abschlüsse werden in Deutschland nicht akzeptiert. Das neue Anerkennungsgesetz jedoch erleichtert nun vor allem das bürokratische Verfahren.

Clement Matweta hatte Glück, denn sein Abschluss wurde schon kurz nach seiner Ankunft anerkannt. Trotzdem hat ihn bisher keine Personalabteilung eingestellt. Es mag daran liegen, dass viele Unternehmen eine schlechtere Ausbildung hinter ausländischen Abschlüssen befürchten , auch dann, wenn sie auf dem Papier von einer deutschen Behörde anerkannt worden sind.