Was ist die Stadt? Eine architektonische Textur? Eine geografisch-geschichtliche Gegebenheit? Ein millionenköpfiger Organismus? Und was ist München? Der Weg vom Stachus über den Marienplatz zum Englischen Garten? Der S- und U-Bahn-Plan mit seinen Tarifbereichen? Der Luitpoldpark im Schnee?

In ihrem befreiend assoziativen Essayfilm München, Geheimnisse einer Stadt (2000) gehen der Regisseur Dominik Graf und der im vergangenen Jahr verstorbene Filmkritiker Michael Althen solchen Fragen flanierend und sinnierend nach. Gemeinsam betreten sie die Stadt mit dem Blick eines Menschen, der als Kind darin aufwächst, der sie als Halbwüchsiger entdeckt, als Erwachsener erobert und dann mit seinen Erinnerungen bewohnt. Aus der Erkenntnis, dass die Stadt nicht einfach Stadt ist, sondern ein sich innerhalb des Lebenszyklus radikal veränderndes Konzept, entsteht eine zutiefst persönliche Anthropologie. Oder auch: der Versuch, die historischen und stadtplanerischen mit den menschenmaßstäblichen Münchner G’schichten zu verbinden.

Wie über einen historischen Kinderbaukasten gleitet die Kamera über das Stadtmodell des Johann Baptist Seitz, der 1830 dem bayerischen König anbot, eine originalgetreue Miniatur der Haupt- und Residenzstadt München anzufertigen – und sich dabei hoffnungslos übernahm und verzettelte. Sie zeigt die Überwachungskameras der Verkehrsleitzentrale als landeshauptstädtischen Big Brother, der über Jahrzehnte hinweg die Wege der Bewohner beobachtet. In einer großartigen Sequenz fährt die Kamera die Hohenzollernstraße entlang, während sich im Off zwei ältere Damen die Geschäfte der Nachkriegszeit in Erinnerung rufen, jedes für sich eine Welt: der Gulaschkeller, der da war, wo jetzt die Stadtsparkasse ist. Das Textilhaus Wajsberg, dessen Auslagen irgendwie immer gleich geblieben seien. Oder die Haushaltshandlung Albertini, »wo man sogar Hautnagelscheren schleifen lassen konnte«.

Wie in seinen Spielfilmen erweist sich Graf auch hier als analytischer Romantiker. München ist durchdrungen von Geheimnissen und Schicksalsfragen, bevölkert von Schatten- und Fantasiegestalten. Über allem schwebt die Vorstellung eines Doppelgängers, der gelebt, was man selbst verpasst hat. »Und jedes Fenster erzählt nachts seine eigene Geschichte«, heißt es bei einer Kamerafahrt über dunkle Fassaden. »Aus den stets sehnsüchtigen Blicken an die Decken, auf die Lampen, Schränke, Regale, aus all den Schemen reimst du dir Biografien zusammen, die deine eigene sein könnten.«

In dem von Graf selbst mit beiläufiger Suggestion gelesenen Text erscheint die Stadt zugleich als lebendige Wirklichkeit und als Möglichkeitsform. Das inzwischen abgerissene Hotel Metropol am Münchner Hauptbahnhof wird zur Schatztruhe, angefüllt mit Geschichten Abertausender Gäste. Eine fiktive Erzählung handelt von verpassten und sich treffenden Blicken, von einer über drei Generationen hinweg gesponnenen Liebesgeschichte. Unmöglich möglich wird die Stadt im architektonischen Wahnwitz der Nazis, den Graf und Althen mit erfrischender Chuzpe gegen den realen bundesrepublikanischen Kleinstadtgeist ausspielen.

Was ist München? Der filmische Raum zwischen dem Blick eines Kosmonauten und der klebrigen Erinnerung an ein Steckerl-Eis im Freibad von Freimann.

Dominik Graf/Michael Althen: »München, Geheimnisse einer Stadt«

(absolut)