In der ewigen Tabelle der beliebtesten Wochentage steht der Samstag natürlich ganz vorne: ausschlafen können, dicke Tageszeitung lesen, Fußball gucken, ausgehen, alles ist schön am Samstag. Oder am Sonnabend. Sonnabend ist der zweite hochsprachliche Begriff für den Samstag, er steht im Nordosten auf Tageszeitungen und auf den Öffnungszeitenschildern der Bäcker (mitunter abgekürzt mit So, was schon so manchen Samstägler sonntags vor verschlossenen Türen hat stehen lassen).

Der Satertag, aus dem Saturday wurde, ist nur noch im tiefen Dialekt verbreitet. Wie der Satertag stammt auch der Samstag aus dem Griechischen, und bedeutet Tag des Saturn. Der Samstag kam über Bayern ins Land. Lange gab es für fast alle Wochentage in Teilen Bayerns übliche Versionen: Aftermontag für Dienstag, Pfinztag für Donnerstag, Pferintag für Freitag. Für alle Tage konnte man sich auf einen überall gebräuchlichen Namen einigen, nur für den Samstag nicht. Den Samstag hatte man einfach zu gern.