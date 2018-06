Die Physiker sind alle aus dem Häuschen, weil man jetzt in Genf das Higgs-Teilchen entdeckt hat. Es hat in den Medien tapfere Versuche gegeben, einer unwissenden Öffentlichkeit zu erklären, was es damit auf sich hat, aber so richtig schlau ist niemand daraus geworden. Das ist insofern nicht überraschend, als das, was innerhalb eines magischen Zirkels praktiziert wird, von jenen, die diesem Zirkel nicht angehören, naturgemäß nicht verstanden werden kann, das war bei den Freimaurern und Rosenkreuzlern nicht anders. Und der größte magische Zirkel, den es je gegeben hat, ist diese 27 Kilometer lange unterirdische, kreisförmige Röhre in Genf. Rund 5000 Mitglieder hat dieser Kreis der Magier, und wie jeder Geheimbund besitzt er eine Geheimsprache, die kein Fremder verstehen kann.

So weit, so gut. Was jedoch seltsam berührt, sind die ausgesprochen unwürdigen Namen, die man in Genf den Entdeckungen zu geben pflegt. Es geht ja doch, wenn wir die Sache nicht völlig missverstanden haben, um das, »was die Welt im Innersten zusammenhält«, wie der andere Magier, der gute alte Faust, einst sagte. Früher nannte man es Gott oder Jehova oder Allah oder den Stein der Weisen oder den Baum des Lebens oder »jenes höhere Wesen, das wir verehren«, wie es der gute alte Böll in Dr. Murkes gesammeltem Schweigen karikierte. Aber Higgs? Und gar Quarks? Es soll sogar Strange-Quarks, Down-Quarks und Top-Quarks geben. Da wünscht man sich doch, beim Zeus, die alten Götter wieder her mit ihren klangvollen Namen wie Poseidon oder Artemis. Jaja, wir haben kapiert, dass es Peter Higgs gewesen ist, der die Theorie dieses Teilchens geliefert hat, aber man sollte derlei allzu bequeme Taufen unbedingt vermeiden, wenn der Name einfach nichts hergibt. Jupiter oder Saturn oder Venus sind machtvolle Namensgeber für machtvolle Planeten. Hätte man sie im gegebenen Fall Schmidt oder Sauerbier nennen sollen? Und wer weiß denn, was uns vom Higgs-Teilchen noch blüht? Vielleicht schwarze Löcher en masse. Schlimm genug, dass der unbescholtene Alois Alzheimer zu blödem Spott herhalten muss oder die ebenso unbescholtenen Hans-Gerhard Creutzfeld und Alfons Maria Jakob für die Bezeichnung einer furchtbaren Krankheit. Im Fall von Peter Hartz und Walter Riester allerdings scheint Mitleid unangebracht. Die Insel Tristan da Cunha übrigens erhielt ihren Namen nur deshalb, weil ein portugiesischer Admiral dieses Namens daran vorbeisegelte, nicht einmal dort landete. Doch der Name hat Klang. Higgs aber? Dann schon lieber FINIS

