Sion Sono, 51 Jahre alt, hat 24 Filme gedreht und ist einer der avantgardistischsten Avantgardisten des japanischen Kinos. Bevor Sie abschalten: In seinem neuen Film Guilty of Romance geht es um Sex, um Lust, Gewalt, Gier und Macht und Unterwerfung, und ein Leiche gibt es auch. Handelte sein vorheriger Film, die Teenager-Massenselbstmord-Horrorstudie Suicide Club noch davon, wie man sich selbst sucht, dreht sich hier alles eher um die Frage, ob überhaupt etwas zu finden ist, wenn man ganz tief in sich reinhört.

Guilty of Romance ist ein Spielfeld der ephemeren Lust und zugleich ein Minenfeld der Bedeutungen, über das Sion Sono großzügig mit dem Poesiestreuer drübergegangen ist. Hier trifft das Thema Sex auf eine Gesellschaft, die sich mit Ritualen und Disziplin vor einer überflippigen Welt verschanzt. Will heißen: Einem Blowjob geht bei einem bravem Paar der Knicks der Frau voraus.

Angesichts solcher Extreme ist man nicht weiter erstaunt, wenn man nach einem lustwandlerischen Filmbeginn plötzlich auf eine von Maden zerfressene Leiche tritt. Ein grausiger Mord geschieht in Shibuya – einem Liebeshotel-Stadtteil von Tokio. Eine Frau wurde tot in einer verwahrlosten Wohnung gefunden. Die Kommissarin wird aus der Dusche, in der sie gerade gevögelt wurde, zum Tatort gerufen. Teile der Frauenleiche sind mit Schaufensterpuppenteilen zusammengesteckt.

Verwoben wird der Kriminalfall mit der Rückblende in das Leben einer anderen Frau – Izumi. Sie ist mit einem berühmten Schriftsteller verheiratet. Doch von dieser Ehe sieht man mehr die Ansichten seiner leeren weißen Pantoffeln als ein gemeinsames Leben. Izumi notiert in ihr Tagebuch: "Der Gedanke, dass die Liebe zu einem einzigen Mann mir nicht reicht, ist mir zuwider." Da hilft nichts. Izumi verkauft erst Würstchen im Supermarkt und wird dort sogleich als Pornodarstellerin engagiert. Nach anfänglichen Ängsten hat sie große Lust am Verbotenen. Dann steht sie schon mit einem Bein im Rotlichtviertel, in dem sich die Teilzeitprostituierte und Literaturprofessorin Mitsuko ihrer als Mentorin annimmt. Die Kunden? Paare, gestresste Manager und so weiter.

Sono zeigt das Viertel in den grellsten und heitersten Farben. Der Asphalt ist blau, das Haus hellgrün, der Himmel fast lila. Drinnen und draußen verschwimmen, als sei alles ein großer Bühnenraum. In einem besonders starken Moment betrachtet sie die Heldin Izumi im Spiegel, übt das Würstchenverkaufen und rückt dabei ihren nackten Körper in sexy Posen. Es entsteht plötzlich eine Art Bild dieser Person: einer sehr weiblichen jungen Frau, die zum ersten Mal wahrnimmt, dass sie eine Frau ist. Der Moment des Sich-selbst-Erkennens fällt mit dem Moment des Sich-selbst-Verkaufens zusammen.