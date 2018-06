Das Fernsehen schickt C-Promis in den Dschungel, um den Zuschauer mit Schauergeschichten aus der Wildnis zu unterhalten. Diese Camps sind Inszenierungen für die Kamera - wer die wahre Wildnis erleben will, der begibt sich besser in ein Forschungscamp wie das in Madagaskar, das wir in dieser Grafik vorstellen. Dort forschen die Wissenschaftler tatsächlich weitab von der Zivilisation, und schon die Frage, wie weit das Toilettenhäuschen von den Wohnhütten entfernt sein muss, wirft dort logistische Probleme auf. Eine Grafik darüber, unter welchen Bedingungen Wissenschaftler heute bedrohte Arten in fernen Ländern erforschen.

