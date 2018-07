Sie ist eine Bombe, sagt ein Student. Sie ist eine Bastion gegen Extremismus und Fanatismus, sagt ihr Oberhaupt. Sie steht für Moral, sagen viele, die an ihr lehren. Sie ist Handlanger des alten Systems, sagen die, die sie erobern wollen.

Selten wird eine Universität mit solchen Worten beschrieben.

Die Rede ist von Al-Ashar, »der Blühenden«. Sie ist nicht nur eine der ältesten und größten Universitäten der Welt, sondern auch die wichtigste theologische Autorität im sunnitischen Islam – und seit Jahrhunderten Hort der Orthodoxie. Wie hier der Islam interpretiert wird, ist Maßstab für Millionen Muslime. Mag die Ashar auch nicht mit dem Vatikan gleichzusetzen sein, ihr Oberhaupt nicht mit dem Papst – der Islam kennt keine Kirche –, ist ihr Einfluss doch ähnlich groß. Die 400.000 Studenten der Blühenden, fast die Hälfte davon Frauen, kommen nicht nur aus Ägypten, sondern aus der gesamten islamischen Welt, aus Marokko und Indonesien, aus Nigeria und Bosnien. In Kairo wollen sie den »richtigen« Islam lernen.

Um diesen Pfeiler des Islams hat seit der Revolution in Ägypten ein Ringen eingesetzt. Salafisten und Muslimbrüder wollen mehr Einfluss auf die Ashar, ihre Leute an die Spitze hieven und so ihrer Lesart des Islams größtmögliches Gewicht geben. Die Ashar von staatlichem Einfluss zu befreien ist wichtiger für uns als die Präsidentschaftswahl, sagt der Sprecher der Salafistenpartei. Angriffsziel ist das Oberhaupt, der Großscheich der Ashar, Ahmed al-Tajeb. Er wurde auf Lebenszeit eingesetzt von Mubarak und war Mitglied seiner Regierungspartei. Ein Makel, den man sich im postrevolutionären Ägypten kaum leisten kann.

Germanistikstudent Ahmed wählt Mursi, den Muslimbruder

Halb zwölf in Kairos Altstadt, kurz vor dem Freitagsgebet. Vor der Ashar-Moschee zwingen 37 Grad die Menschen zu zeitlupenhaften Bewegungen. Es sind die Tage vor der Wahl des Präsidenten, das Land ist in einem nervösen Wartezustand. Noch ist nicht abzusehen, dass eine Woche später das Parlament aufgelöst werden und der Militärrat seine Macht in dem Maß vergrößern wird, in dem er die des künftigen Präsidenten beschneidet. Viele, die zum Gebet strömen, glauben, dass der Muslimbruder Mursi der neue Präsident sein wird. Sie werden recht behalten.

Jenseits der Straße liegt verwaist der Khan al-Khalili, Basar und Touristenfalle. Hinter der Ashar-Moschee finden sich in schattigen Gassen kleine Stände mit Obst und Gemüse, Metzger hängen große Rinderstücke an Haken. In der dämmerigen Moschee füllen sich die Reihen. Männer allen Alters treten in den Raum, manche im Hemd, manche in der traditionellen Dschalabija, einem knöchellangen Umhang, manche im Fußballtrikot – Özil und Ronaldo sind mehrmals vertreten. Einige haben ihre Söhne mitgebracht. Sie setzen sich auf den Teppich, zwischen schlanken Marmorsäulen, das Gesicht in Richtung Mekka. Es sind mehrere Tausend.

Ahmed sitzt nahe der Wand, neben ihm ein kleines Holzregal mit Büchern, die den Islam in vielen Sprachen preisen. Ahmed trägt Jeans und ein weißes Poloshirt, er ist 22 Jahre alt, am Tag zuvor hatte er seine letzten Prüfungen in Islamwissenschaft – und in Germanistik. Auch das gibt es an der Ashar. Der Student ist stolz auf seine Uni. Für einen Ashariten spiele Moral eine große Rolle, sagt er. Das Bestreben, die islamischen Werte zu leben. Man müsse sich daran halten, was nach dem Islam verboten und erlaubt sei. Aber er hat auch einiges an ihr auszusetzen. »Die Ashar ist am Gängelband der Regierung«, sagt er. Eine Schande sei das. Mubarak habe sie gefesselt, weil er ihren Einfluss fürchtete. Weil die Ashariten die Moscheen des Landes dominierten, weil sie es seien, die mit den einfachen Leuten sprechen. »Er wusste, dass sie eine Bombe sein kann, eine Bombe gegen ihn.« Deshalb habe Mubarak als Großscheichs immer nur Gefolgsleute eingesetzt. »Lauter Blockflöten«, sagt da der Germanistikstudent abschätzig.