Die Autorin Cornelia Haller hat mir vor gut zwei Jahren ein Manuskript geschickt. 50 oder 60 Seiten. Ein Romananfang. Ich war sofort gefangen. Es sei, schrieb sie, ihr erstes Buch. Sie selber ist, weiß ich inzwischen, 46 Jahre alt und lebt in meiner Nähe am Ufer des Bodensees. Die Blätter schickte ich an Günter Berg, den Verleger des Hoffmann und Campe Verlages, den die Autorin dann weiter belieferte. So wurde daraus in Hamburg dieses hiesige Buch, das mich zum glücklichen Leser gemacht hat. Ich will erklären, warum. Fangen wir am Anfang an.

Gegen den "eisigen Atem des bitterkalten Christmondwinds" kämpft sich Luzia, die "junge Wehmutter", durchs Dunkel. Sieben Seiten lang läuft die neunzehnjährige Hebamme durch den Sturm zu der Frau des Korbmachers, um ihr bei der Entbindung beizustehen. Anselma, die Wöchnerin, liegt "völlig erschöpft auf dem mit Schilf und getrocknetem Seegras gefüllten Sack", die Nachbarinnen haben bereits vorsorglich Anselmas langes Haar gelöst, wie es Brauch ist. Sie hoffen, so die gefürchteten "Knoten in der Nabelschnur abzuwenden".

Aber dann: "Das Kind lag falsch!" ‒ Luzia lässt sofort einen Aufguss machen aus Beifußkraut, dann wirft sie Bilsenkrautsamen in den dampfenden Becher, die Wöchnerin wird ruhiger. Luzia fettet ihre Hände mit Schweineschmalz, greift zu, sucht nach dem Köpfchen, aber das Ungeborene rutscht immer wieder in die falsche Lage. Luzia spürt, dass die Nabelschnur um den Hals des Kindes liegt...

Diese Entbindung ist das erste Kapitel des Romans . Wie Luzia da arbeitet, auch Angst hat, wie sie schwitzt und sich selber blutig beißt, das macht den Vorgang zur Romanhandlung. Die findet statt 1483 in Seefelden, das auch heute noch ein kleiner Ort ist zwischen Überlingen und Meersburg.

Luzia Gassner also, rothaarig, weißhäutig, lediges Kind einer Hebamme in Ravensburg, dann, als sie dreizehn ist, von der Mutter zu Verwandten nach Seefelden geschickt. Dort wird sie vor allem von Pater Wendelin unterrichtet, der selber ein leidenschaftlicher Kräuterkenner ist. Hortulus, die Kräuterfibel, die Walahfried Strabo im 9. Jahrhundert im Kloster auf der Reichenau geschrieben hat, kennt sie auswendig.

Jetzt geht es zum Onkel Basilius nach Ravensburg. Er ist Apotheker. Sie soll zurückkommen, ihre Mutter ist gestorben. Durch das Frauentor betritt sie die Stadt. Danach geschieht nur noch Überdeutliches. Der Torwächter ist ein Scheusal, dieser entsetzliche Berthold Schwarzenberger wird gegen die junge Hebamme nur noch Scheußliches planen und verüben.

Als sie dann als Hexe im Kerker liegt und beschuldigt wird, mit dem Teufel Geschlechtsverkehr zu haben, verteidigt sie sich, sagt, sie sei doch noch Jungfrau. Bevor ein schmieriger Stadtmedikus das überprüft, wird sie von diesem Berthold Schwarzenberger im Kerker vergewaltigt, und der Stadtmedikus meldet dem Rat, sie habe gelogen.

Der Kaplan Eusebius Grumper ist der Betreiber ihres Unglücks. Als sie noch ein junges Mädchen war und er sie mit ihresgleichen unterrichten sollte, hat er schon unter ihren roten Haaren und ihrer milchweißen Haut gelitten. Aber auch unter ihrer aufgeweckten Art. Er konnte sich nur dadurch helfen, dass er sie auf Holzscheiten knien ließ und mit der Peitsche blutig schlug.