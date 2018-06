Der Sturm, den das 1949 erschienene Andere Geschlecht auslöste, hatte sich gelegt. Der heute als Klassiker geltende Essay war ja sowohl vom Vatikan wie von den kommunistischen Ländern auf den Index gesetzt worden und hatte seiner Autorin in Frankreich »einen saftigen Ruf als Lesbe beschert« (Beauvoir).

Endlich ging mit dem Erfolg des fünf Jahre später erschienenen Romans Les Mandarins (Die Mandarine von Paris) für Simone de Beauvoir (1908 bis 1986) »ein Traum in Erfüllung«. Ihr zweiter Roman wurde ein Triumph. Sie erhielt für den stark autobiografisch geprägten Schlüsselroman über die französischen Linksintellektuellen nach dem Krieg den renommierten Prix Goncourt.

Beauvoir hat einmal gesagt: »Mein Werk ist mein Leben.« Entsprechend war ihr Leben ihr Stoff. Nicht nur in den Memoiren, sondern auch in Essays und Romanen. Die Mandarins widmete sie Nelson Algren, mit dem sie in den Jahren 1947 bis 1951 eine leidenschaftliche Affäre verband. Doch als er sie heiraten wollte, antwortete sie: »Ich gab mein Herz... aber nicht mein Leben.« Sie kehrt nach Paris zurück, zu Sartre und den Mandarins.

Der Roman beginnt 1944, am ersten Weihnachten im befreiten Frankreich. Noch hat Deutschland nicht kapituliert, doch in den Kreisen der Résistance bricht sich die Lebenslust Bahn. Champagnerkorken knallen, es wird getanzt und von der Zukunft deliriert.

Doch die Welt ist kompliziert geworden. Es gibt nicht mehr nur Gut und Böse. Und es war, das wird nun offenbar, noch nie so. Einer der Kameraden hatte in Wahrheit nur jeden zehnten Juden gerettet, aber neun an die Gestapo ausgeliefert. Was tun? Die Gerechten sind ratlos – und ein ganz Gerechter greift zur Pistole. Der Verräter wird hingerichtet. Man hatte sich in den Kriegszeiten an Selbstjustiz und ans Töten gewöhnt. Und international fällt der Schatten des Stalinismus über die Linke.

Beauvoirs Alter Ego im Roman ist Anne Dubreuilh, von Beruf Psychoanalytikerin und Mutter einer Tochter. Zwanzig Jahre später wird Beauvoir zu mir sagen: »Es hätte mich interessiert, die Psychoanalyse neu aufzuarbeiten – aber aus einer radikal feministischen Sichtweise.« Annes Mann Robert, unverkennbar Sartre, initiiert eine demokratisch-revolutionäre Bewegung und gründet die Zeitschrift Esprit (im Leben die Temps Modernes).

Alle treibt die Frage nach der politischen Moral um, Anne stellt sich darüber hinaus die nach der privaten Moral. Sie schildert zwei Sexszenen. Die eine ist ein kalter One-Night-Stand mit einem gewissen Scirassine (entschlüsselt als Arthur Koestler). Die andere ist eine der erotischsten Liebesszenen der Weltliteratur: Es sind die Stunden mit »Lewis« (Algren) in Chicago.

Wie relevant sind die vor 58 Jahren erschienenen Mandarins heute? Die Zeiten haben sich geändert. Aber die Probleme und Hoffnungen sind die gleichen.