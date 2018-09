Michel Butor (geb. 1926) hat unzählige Bücher geschrieben, über Orte, über Künstler, über Bilder, über Landschaften – aber nur drei Romane. Die Modifikation aus dem Jahr 1957 wurde weltberühmt. Man sagt, sie sei ein typisches Beispiel des ebenfalls weltberühmten Nouveau Roman. Sie ist seither unter einem riesigen Berg von akademischen Kommentaren fast begraben worden.

Es ist ein auf den ersten Blick wunderbar meditatives und einfaches, auf den zweiten Blick ein ziemlich ehrgeiziges und kompliziertes Buch. Ein Mann, 45 Jahre alt, Angestellter eines italienischen Schreibmaschinenherstellers in Paris, verheiratet, vier Kinder, besteigt um 8.10 Uhr in Paris den Zug nach Rom, wo er eine Geliebte hat. Die Rahmenhandlung ist aristotelisch korrekt. Einheit des Ortes: das Zugabteil. Spielzeit: ein Tag und eine Nacht. Wir wissen: Wenn der Zug um 5.45 Uhr in Roma Termini einlaufen wird, ist das Buch zu Ende. Aber die reale Gegenwart, die uns hier vorgegaukelt wird, ist nur eine Echtheitssimulation. Und die Geschichte mit den beiden Frauen, Henriette in Paris, Cécile in Rom, zwischen denen sich der arme Kerl nicht entscheiden kann (aber endlich entscheiden will), ist nur eine ferne Erinnerung an die guten alten Liebesromane.

In Wirklichkeit geht es um etwas ganz anderes. Zum Beispiel um ein Buch, das der Erzähler die ganze Reise über ungelesen auf dem Schoß hält, und um ein anderes Buch, das er schreiben möchte. Und um die beiden legendären Städte. Rom, das alte Zentrum der Welt. Und Paris, sein neuzeitlicher Ableger. Der Mann redet ununterbrochen mit sich selbst, er ist dabei sehr höflich, er siezt sich sogar, produziert endlose Sprechgesangssätze, denen man verzaubert nachhört. Er erinnert sich an Plätze in Rom, an barocke Rom-Bildnisse, die er gesehen hat. Bilder, Bücher, Städte und Sätze überblenden sich, spiegeln einander im Dunkel der Nacht. Es war vor allem diese exquisite literarische Geometrie, die vielen Lesern gefallen hat – ein Triumph kühner Artistik über verbrauchte Sentimentalität.

"Lies die Fahrpläne: sie sind genauer", damit hat Hans Magnus Enzensberger 1957 in Deutschland die Neue Sachlichkeit ausgerufen. In Frankreich war es die Modifikation und ihre abgründige barocke Symmetrie, die den Abschied vom psychologischen Roman vollzogen hat. Es sollte wieder Ordnung hergestellt werden auf der Welt. Der Roman sollte sich auf sich selber besinnen. Von der Ungenauigkeit der Gefühle hatte man erst einmal genug.