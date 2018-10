Das ist ein Kaventsmann von einem Roman! Üppig, vielgestaltig, von einem Figurenheer bewimmelt, das seinesgleichen sucht, und dabei ist doch Kurs gehalten, und zwar beharrlich auf den Leser zu. Heimito von Doderer (1896 bis 1966) war ein Tausendsassa, er konnte einfach alles. Atmosphären, Wetterlagen, Landschaften, Gesichter, Häuserzeilen, Wohnungen, Körperhaltungen, Wirtshäuser, Viecher, das politische, philosophische und lebenspraktische Gedankenschießen in den Köpfen seiner Figuren um das Jahr 1927 herum, Reflexionen des Autors dazu als gewitzter Dreh obenauf – er kann’s! Eine der großen Stärken des gewichtigen Romans ist das weit gespannte Netz des Sozialen, in welchem die Figuren sich tummeln oder zappeln. Da gibt’s Hofräte und Huren, Arbeiter, Winzer, Diener, Salondamen – bevorzugt dicke Damen in den Caféhäusern beim Studium von Modemagazinen –, Banker, Erbinnen, Zeitungsredakteure, Zeichner, Kieberer, Mörder, Schulmädchen, Rittmeister, Wirtinnen, junge Wissenschaftler, die noch nicht genau wissen, wohin mit sich und ihrer Wissenschaft, Musiker, Polizisten, Kriegskrüppel, Kellner, eben so ziemlich alles, was in der Stadt Wien um 1927 ein Wesen hat und sein Unwesen treibt. Nur die Priester sucht man vergebens.

Zuverlässig begegnet man auf jeder Seite Formulierungen von einer Qualität, wie sie nur die ganz, ganz großen Könner zuwege bringen. Man jauchzt innerlich bei der Lektüre. Doderer schüttelt sie gleichsam aus dem Ärmel. Sie wirken aber niemals gesucht, das Gleichgewicht zwischen ruhig dahinfließenden Sätzen ohne allzu großes Erregungspotenzial und hoch zielenden Merksätzen ist mit traumwandlerischer Sicherheit gewahrt. Apperzeption hieß das Zauberwort Doderers. Gemeint ist eine Aufmerksamkeit, die alle Sinne einspannt, was dazu führt, dass Äußeres ungehindert ins Innere vordringen kann, es zu einem produktiven Schmelzprozess zwischen innen und außen kommt.

In den ersten beiden Dritteln des Romans treibt ein Pulk jüngerer Leute, angeführt von einem schon älteren, daueralkoholisierten Rittmeister, sich auf den Straßen in dessen schnellem Automobil, in den Wohnungen der eher feinen Gesellschaft und in diversen Wirtshäusern der Umgebung von Wien herum. Es sind Entwurzelte, die der Krieg gebeutelt hat, denen er den Lebensmumm aber nicht hat nehmen können. Die gesellschaftliche Lage hat sich verändert, das Regelwerk eingespielter sozialer Gewissheiten ist dahin. Die Eheschließung ist kompliziert geworden.

Im letzten Drittel treibt alles auf einen Aufruhr zu, der Wiener Justizpalast steht in Flammen, Leute werden erschossen. Spannend sind die Straßenschlachten beschrieben, auch die gefahrvollen Wege, die einzelne Figuren durch eine Stadt nehmen, die urplötzlich Kopf steht. Eine Figur, die wir inzwischen gut kennen, wird dabei erschossen: ein Ungar, Gyurkicz mit Namen, der für eine Zeitung zeichnet. Wir haben ihn als einen oberflächlichen Gesellen kennengelernt, dessen Sprüche einem hohl und sogar unangenehm in den Ohren klingen. Aber welche Wendung hat der Autor da von langer Hand vorbereitet! Als Liebesleidendem wächst Gyurkicz eine überraschende Dignität zu, und gar im Sterben erst, da wird der Mann groß. Es ist, als hätte uns der Autor dieses bis dahin eher zweifelhafte Geschöpf auf einen Schlag erst richtig zu bemerken gegeben. Fast eine himmelhohe Perspektive auf einen Menschen, der im Leben nicht hat erkannt werden können, von Gott aber wohl.

Die letzten Seiten des Riesenromans fallen auf den ersten Blick eher gnädig aus – die richtigen Liebespaare kommen zueinander, und es sind deren gar nicht wenige. Aber in der Dämmerung der Zeit, die sich alsbald herabsenkt, verliert sich die Horde der Figuren, und das wiederum ist ein sehr melancholischer Schluss.

Einen Nachteil hat die Lektüre: Man ist für längere Zeit verdorben für zeitgenössische Romane. Weit und breit keiner in Sicht, der auf derart vorgeschobenem Apperzeptionsposten stünde, der horcht, sieht, fühlt, schmeckt, riecht, denkt wie ein Doderer und das dabei Eingeheimste ohne Verlust zu Papier bringen könnte.