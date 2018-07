DIE ZEIT: Frau Matute, als Sie vor zwei Jahren den Cervantes-Preis für Ihr Lebenswerk bekamen, sprachen Sie von den »niños asombrados«, den verschreckten Kindern, den Schattenkindern.

Ana María Matute: Das ist meine Generation. Ich habe den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Ich habe Fotos von Hitler gesehen, ich habe die Fotos von der kopfüber hängenden Leiche Mussolinis gesehen, nicht in Geschichtsbüchern, sondern morgens beim Aufschlagen der Zeitung. Und der fürchterliche Spanische Bürgerkrieg . Ich war elf, als er begann, vierzehn, als er endete.

ZEIT: Haben Sie denn damals verstanden, was um Sie herum vorging?

Matute: Ich wuchs in einer sehr bürgerlichen Familie auf, dann kam ich in eine Nonnenschule. Aber ich wusste doch, was passierte: Waren das schreckliche Erwachsene! In was für einen Schrecken hatten sie die Welt verwandelt? Was für ein verpfuschtes Leben lebten sie uns vor! Das waren nicht die Worte, die wir damals hatten, aber so fühlten wir, jedenfalls all jene, die nicht auf der Seite Francos standen.

ZEIT: Wie wirkte sich dieser Schrecken auf Sie aus?

Matute: Ich glaube, wenn man so etwas als Kind erlebt, dann stirbt etwas in dir. Die Hoffnung. Der Glaube. Die Illusion.

ZEIT: In Ihrem bekanntesten Buch, Erste Erinnerung , 1959 erschienen, bekriegen sich die Kinder und begehen untereinander Verrat.

Matute: So ist es nun mal. Ich war dennoch zwischenzeitlich sehr revolutionär gestimmt. Aber ich bin es nicht mehr. Die frühe Erfahrung der Desillusionierung überwiegt am Ende.

ZEIT: Leute wie Jean Paul Sartre hatten damals noch Hoffnung, er bezeichnete den Sozialismus als unhintergehbaren Horizont seiner Zeit. Lasen Sie seine Bücher?

Matute: Ja, alle. Auch die von Beauvoir und Camus. Und wir hatten tatsächlich eine Zeit lang auf den Marxismus gesetzt. Aber dieser Glaube ist uns nach und nach wieder abhandengekommen. Bei mir endgültig, als ich diese Länder von den 1960er Jahren an bereiste. Was wir dort sahen, war sehr ernüchternd.

ZEIT: Welche Rolle spielte die Literatur für Sie in den fünfziger Jahren?

Matute: Die allergrößte. Wir hatten nichts anderes als die Literatur. Wenn auch zu wenig davon. Die Zensur ließ vieles gar nicht erst ins Land. Und die Werke, die wir schrieben, wurden oft entstellt. Es gab allerdings eine Buchhandlung hier in Barcelona mit einem Keller voll verbotener Bücher. Die hat uns gerettet.