Manchmal fängt eine gute Geschichte ganz unspektakulär an. Mit einem Tweet zum Beispiel. Den schickte die amerikanische Comickünstlerin Renae De Liz am 17. Mai des vergangenen Jahres hinaus mit der Frage, wer bei einer Anthologie mitmachen will, die ausschließlich die Arbeiten von Frauen zeigen sollte. Kurz darauf wurde klar, dass diese Geschichte schnell Fahrt aufnehmen würde – noch am selben Tag kamen 100 Rückmeldungen, binnen einer Woche war eine Website zu dem Projekt Womanthology eingerichtet. Irgendetwas muss in der Luft gelegen haben. Auf Kickstarter, der Onlineplattform zur Finanzierung unabhängiger Kulturprojekte, brach Womanthology alle Rekorde. In weniger als 24 Stunden hatte das Projekt sein Finanzierungsziel von 25.000 Dollar erreicht – und damit die Druckkosten gesichert –, am Ende der Kampagne waren es 109301 Dollar. Der Comicverlag IDW war bereit, den Band zu veröffentlichen. »Boom!«

Vielleicht hatte sich da ja schon etwas angestaut bei Frauen, die in der Branche arbeiten oder Comics lesen. Denn wie fast jede Form von Geek-Community, das ist kein Geheimnis, ist auch die Mainstream-Comicszene nicht der frauenfreundlichste Ort. In den Geschichten: sexualisierte Atombusen-Ästhetik und eine Sterberate der Protagonistinnen, die so hoch ist, dass die Autorin Gail Simone dafür den Terminus Women in Refrigerators eingeführt hat. Hinter den Kulissen: ein Männer- oder noch eher Jungs-Klub, der Frauen, die das nicht lustig fanden, gerne mal den Humor absprach.

Die eigentliche Punchline von Womanthology: Frauen waren in der Comicszene schon immer präsent, selbst in der so arg männlich dominierten Superhelden-Ära der 1930er und 1940er. Die Website www.ladiesmakingcomics.com listet über 40 Anthologien allein aus westlichen Ländern, und auch der Band selbst dokumentiert das mit einem Kapitel zu Pionierinnen der Comicgeschichte wie Tarpe Mills oder Nell Brinkley. Nur mit der Sichtbarkeit und der Geschichtsschreibung hapert es oft. Wie viele erinnern sich heute schließlich noch an Nell Brinkleys legendäre Brinkley Girls oder an die von Mills erfundene Wonder-Woman-Vorgängerin Miss Fury!

Deswegen ist der Ansatz von Womanthology – Geschichtsschreibung plus Netzwerken – auch so goldrichtig. Mehr als 150 Frauen haben an dem Band mitgearbeitet, Texterinnen, Zeichnerinnen, Koloristinnen... – die jüngste ist gerade mal zehn, die älteste 70. Für die Geschichten wurde, ganz klassisches Mentoring-Prinzip, je eine Veteranin mit einer Newcomerin zusammengespannt – etwa Gail Simone, Autorin für Wonder Woman und Batgirl, mit der jungen Zeichnerin Jean Kang. Ihre Geschichte In Every Heart a Masterwork über eine kleine Heldin, die die grimmen Monster- und Zombie-Comics ihres älteren Bruders mit eigenen Dialogen, Glitzersternchen und selbst gemalten Ponys »verbessert«, ist eine der schönsten des Bandes. Und bringt gleich prägnant auf den Punkt, worum es hier (auch) geht: Frauen, Mädchen und ihre Perspektiven in Comics einzuschreiben und junge Talente zu ermutigen, selbst den Stift in die Hand zu nehmen. (Für Letzteres wartet der Band im hinteren Teil mit einem zusätzlichen Kapitel auf, in dem Expertinnen erklären, wie man ein Comic-Skript schreibt, Figuren am Computer zeichnet oder die Texte und Sprechblasen richtig setzt.)

Das auffälligste Merkmal für alle, die regelmäßig Comics konsumieren, ist die massive Perspektivenverschiebung, die stattfindet. In fast allen Geschichten stehen Heldinnen im Mittelpunkt, sie erscheinen in allen Altersklassen, Hautfarben und Körperformen (eine willkommene Abwechslung zu den wider jedes Gesetz der Schwerkraft verstoßenden Kurven, die das Genre sonst dominieren), und die Monster, gegen die sie kämpfen, scheinen sehr vertraut. Da ist die pummelige Heldin, die sich, von einer Freundin ermutigt, traut, den Badeanzug stolz zu tragen. Das Mädchen, das alles versucht, um das gebrochene Herz einer Freundin vor einem monströsen Exfreund zu schützen, oder die Heldin, die feststellt, dass es keiner Superkräfte bedarf, um heroisch zu handeln.

Darüber hinaus ist die größte Stärke von Womanthology die ungeheure Vielfalt des Bandes. Die Stile reichen von Retro-Ästhetik, die sich an die 1940er Jahre anlehnt, über düstere Radierungen und Aquarellzeichnungen, die eher an künstlerische Graphic Novels erinnern, bis zu knalligen Mangas. Die Geschichten spielen in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Mütter retten die Menschheit, Schneewittchen küsst ihren Prinzen wach, und die alleinstehende ältere Frau, die vorgibt, nachts alleine zu Hause romantische Literatur zu lesen, kämpft in Wirklichkeit in Cape und Anzug gegen das Böse in der Stadt (Ming Doyles The Spinster).