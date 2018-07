Ein Gedicht von Ernst Jandl heißt mal franz mal anna (drama). Wie so oft steht in der Klammer das Wichtigste: Das Gedicht hat nämlich eine Handlung, und die Handlung ist ein Drama. Das Drama im Gedicht hat vier Akte, und im vierten "akt" stirbt Anna: "anna:", aber auf den Doppelpunkt folgt kein Wort mehr von Anna. Dafür – in eckigen Klammern – die Regieanweisung: "kratzt ab". Sie ist also tot, und Franz hat das letzte Wort. Es lautet: "schad".

Ich unterstelle, dass in dem Gedicht Jandl seiner Spottlust huldigt, und zwar gegen die Dramen, die den Kulturbetrieb so sehr beschäftigen: Dramen sind opulent, bestehen aus fetten Texten und großen Gesten, die der Dramatiker mit seiner Theaterpranke gut und gerne auch im realen Leben beibehält. Dabei hat kaum jemand den Einwand, dass das ganze Theater immer aufs Gleiche hinausläuft. Immer geht’s ausführlich um Leben und Tod. Der Lyriker hingegen liebt die Kürze, und er zeigt kurzweilig, wie nichtig der Aufwand im Drama ist.

Die Rechnung geht auch bei Romanen auf. altes lied heißt ein Gedicht von Elfriede Gerstl: "gedichte erbitten beachtung / wie kinder spielen sie / im sprachwald / und werden nur von wenigen / so ernst genommen / wie ihre erwachsenen verwandten / die breitspurigen romane". Das gehört seit der Moderne zur Kunst: dass die Künste nicht unbedingt ein idyllisches Bild von sich abgeben, sondern dass sie als Konkurrenten gegeneinander auftreten. Max Goldt zum Beispiel gegen den Roman: Goldt hat sich beschrieben "als denjenigen, der in den letzten Jahren versucht hat, der Literatur, die schon lange im Roman erstarrt ist, ein bisschen frisches Blut unterzujubeln".

Den Jubel hat man auch bei der Lektüre von Jandls Gedichten. Man lese: Ernst Jandl, mal franz mal anna, hrsg. von Klaus Siblewski; Reclams Universalbibliothek Nr. 18949, Stuttgart 2012; 167 S., 5,– €. Auf der Rückseite des Heftes steht: "kennen du ernsten jandeln?". Das sogenannte Jandeln, auch wenn der Dichter es sich manchmal selber leistet, ist ein lustiges Missverständnis, das ein jeder belesene Mensch in der Badewanne zelebrieren sollte. Jandls dichterischer Horizont ist aber viel weiter, als dass seine Lyrik einfach identifizierbar wäre. Auch philosophisch macht er es niemandem leicht, zum Beispiel mit seinen Doktor-Gedichten. visite beginnt mit dem Zweizeiler: "doktor ich nicht können aufhören scheißen / du mir geben mittel für aufhören scheißen". Und es hört auf mit dem Ende: "doktor ich nicht können aufhören krepieren / du mir geben mittel für krepieren".

Diese Sprache kommt nicht von einem beliebigen Einfall. Sie resultiert aus dem, was der Schmerz aus Menschen machen kann. Bei Jandl ist es eine unnachahmliche Verknüpfung von Regression und Aggression. In dem Band steht das Gedicht älterndes paar, im Untertitel heißt es ein oratorium . Es beginnt mit: "›du alter arsch‹, sagt sie", und immer wieder wird im Oratorium wiederholt: "du schwein dem seine pisse tropft / vom hosenbein und merkt es nicht". Das Schwein sitzt – laut Gedicht – in seinem Dünnschiss auf der Beiselbank. Die Zustände sind also furchtbar, aber wiederholt wird im Gedicht auch das Liebesmotiv des Paares: ihre ungehörige, unauflösliche Zusammengehörigkeit.

Siblewskis Nachwort enthält wichtige Überlegungen zur Gedichtauswahl. Ein Herausgeber, der die "besten" Gedichte auswählt, schafft eine Verdichtung, die nicht die des Dichters ist. Jeder kann aber das Ursprüngliche lesen: Jandls poetische werke in 10 bänden, erschienen bei Luchterhand.