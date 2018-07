Die Frage: Seit Jochen seinen gut bezahlten Arbeitsplatz verloren hat und sich als Projektmanager von Auftrag zu Auftrag durchschlägt, hat es seine Partnerin Inge schwer. Sie hat nie so viel verdient wie er, aber sie ist in ihrer Firma unentbehrlich. Bisher hat Jochen die Miete bezahlt und Inge mit Luxusurlauben verwöhnt; zu ihrem runden Geburtstag bekam sie ein Collier mit 50 Brillanten, für jedes Lebensjahr einen. Jetzt nörgelt Jochen an Inges Aussehen und an ihrer Hausarbeit herum. Inge ist tief verletzt, obwohl Jochen sich gleich entschuldigt und gut Wetter machen möchte. Inge schreibt jede böse Bemerkung Jochens auf und versucht ihm in langen Briefen klarzumachen, was er ändern muss, wenn ihre Beziehung eine Zukunft haben soll.

Wolfgang Schmidbauer antwortet : Oscar Wilde hat einmal von Menschen gesprochen, die anderen auf die Zehen treten, wenn sie die Hühneraugen schmerzen. Jochen kann die Kränkung über sein berufliches Scheitern nicht verarbeiten, ohne seinerseits Inge zu kränken. Das hat auch mit Stolz zu tun: Er ist jetzt abhängiger von ihr und mehr auf ihre Liebe angewiesen. Er müsste sie fragen, ob sie ihn auch einmal einlädt. So tut er genau das Gegenteil: Er macht sie schlecht. Inge hingegen hat es sich in einem Himmel voller Geigen eingerichtet. Sie will Jochens Krise nicht wahrhaben. So kommt der liebevolle Umgang im Alltag zu kurz, der für jede Beziehung wichtiger ist als jedes Sündenregister.