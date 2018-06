Kenneth Feinberg ist Spezialist für Tragödien mit außergewöhnlich vielen Geschädigten. Regierungen und Konzerne bitten ihn, menschliches Leid in Dollar umzurechnen und Opfer oder Hinterbliebene zu entschädigen.

So verwaltete Feinberg den 20 Milliarden Dollar schweren Fonds der Ölgesellschaft BP. Mit dem Geld sollten die Folgen der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon 2010 (Foto) im Golf von Mexiko gemildert werden. Nach den Terrorattacken am 11. September 2001 und dem Amoklauf an der Virginia Tech University 2007 koordinierte Feinberg die Zahlungen an Verletzte oder Familien der Getöteten.

Auch rein ökonomische Katastrophen räumt Feinberg auf. Während der Bewältigung der Subprime-Krise sollte er 2009 im Auftrag der US-Regierung die Gehälter von Topmanagern bei sieben Konzernen begrenzen, die zuvor staatliche Hilfe erhalten hatten.

Feinberg ist Anwalt in Washington und unterrichtet Rechtswissenschaft an mehreren Universitäten. Stets geht es dem 66-Jährigen auch um die Grenzen des Rechtssystems und darum, wer wie viel bekommt – und wer leer ausgeht. Im Juni veröffentlichte er dazu das Buch Who Gets What? Fair Compensation after Tragedy and Financial Upheaval bei PublicAffairs, NewYork.