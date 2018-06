In seinem Überlebenskampf an der Spitze der Fifa war Sepp Blatter nie zimperlich. Nun rückt er das schöne deutsche Sommermärchen von der Fußball-WM 2006 ins Zwielicht: Deutschland habe sich das Turnier durch Bestechung womöglich gekauft. In der Tat ist bis heute nicht geklärt, warum kurz vor der entscheidenden Abstimmung einer der 24 Wahlberechtigten einfach verschwand. Klar ist nur, dass die Deutschen für das Turnier natürlich bezahlt haben: indem sie Hunderte Millionen Euro in die von der Fifa verlangte Infrastruktur butterten. Indem deutsche Unternehmer in jenen Ländern investierten, deren Stimmen bei der WM-Vergabe zählten. »Professionelle Lobbyarbeit« heißt so was, da muss man gar nicht mehr die Koffer mit Bargeld vor irgendwelchen Hoteltüren deponieren.

Beweise hat Blatter übrigens keine vorgelegt; sein Angriff auf die Deutschen ist ein Ablenkungsmanöver. Denn eines ist soeben erstmals amtlich bewiesen: dass die Fifa ein korrupter Verein ist. Diverse Führungsfiguren haben beim Handel mit Fernseh- und Vermarktungsrechten dicke Schmiergelder kassiert, und Präsident Blatter hat’s gewusst. Na und?!, werden jetzt sogar Fußballfans sagen. Angenommen hat man das schon immer; was soll nun anders sein, da ein Dokument der Staatsanwaltschaft im schweizerischen Zug erstmals Namen und Summen nennt für einen alten Fall von »ungetreuer Geschäftsbesorgung«? Der Ball rollt ja weiter.

Das ist das Seltsame mit der Fifa: Niemand scheint bei ihren krummen Deals Schaden zu nehmen. Rund eine Milliarde Euro setzt dieser als Schweizer Verein getarnte internationale Großkonzern jährlich mit einem einzigen Produkt um – dem Fußball. Und egal, wie leichtfertig mit dem ganzen Geld hantiert wird – alle Beteiligten profitieren. Die Fernsehsender kaufen den einzigen Quotengaranten, den es in der zersplitterten TV-Welt noch gibt. Die Sponsoren platzieren ihre Produkte gewinnbringend im Glanz der Fußballstars. Und die Fans bekommen ein Hochfest der Emotionen. Dabei verbrät die Fifa nicht einfach irgendwelches Geld irgendwelcher Global Player, sondern am Ende bezahlen wir alle die Sause, ob Fußballfan oder nicht: über TV-Gebühren, durch Produkte, in die die Kosten für Werbung im Fußballumfeld längst eingepreist sind, mit Steuergeld, ohne das eine Fußballweltmeisterschaft nicht zu haben ist.

Bislang spielte dieser Zusammenhang keine Rolle, weil das Produkt der Fifa, das Spiel selbst, von den Mauscheleien unbeeinträchtigt schien. Aber stimmt das noch? Vielleicht ist ja doch etwas dran an den Gerüchten um verschobene WM-Partien. Auch die Vergabe der WM 2022 an das Fußballniemandsland Katar beschädigt diesen Sport und seine Kultur nachhaltig: Wer der Gewinne wegen in der Wüste kicken lässt, dem sind das Spiel und seine Fans längst egal.

Dabei bläst Blatter unentwegt in die Moraltrompete und betont stets den völkerverbindenden, kulturellen und humanitären Stellenwert des Fußballs. Den hat dieses weltweit erfolgreiche Spiel vielleicht wirklich, aber nur so lange, wie sich auch die für ihn Verantwortlichen an Gesetze und die Regeln von Fair Play und Anstand halten. Schmiergeldzahlungen sind keine Kleinigkeit, sondern kriminell. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Korruption in vielen Industrienationen systematisch verfolgt, weil man erkannt hat, dass schmutzige Geschäfte auf Dauer ganze Gesellschaften und deren Moral deformieren. Wer will seinem Kind noch etwas von Fairness auf dem Fußballplatz erzählen, wenn es jeden Tag von den miesen Tricks der Fifa-Bosse hört?

Weil es letztlich um ihre Werte und ihr Geld geht, hat die Allgemeinheit einen Anspruch darauf, dass der Weltfußballverband seine Geschäfte ordentlich macht. Doch diesen Anspruch gegen den einzigen wirklichen Monopolisten der Weltwirtschaft auch durchzusetzen ist nicht so einfach. Umso wichtiger ist es, dass nun diejenigen ein klares Wort sprechen, die ständig mit der Fifa kungeln. Zum Beispiel der frühere DFB-Chef Theo Zwanziger, der immer noch Mitglied im 24-köpfigen Exekutivkomitee, der »Regierung« der Fifa, ist und sich nun überrascht zeigt vom Ausmaß der Korruption. Auch er betont stets die Vorbildfunktion des Fußballs – wenn er das ernst meint, sollte er Blatter zum Rücktritt bewegen oder um seiner eigenen Glaubwürdigkeit willen aus dem seltsamen Verein austreten.

Zum anderen sind da die Geschäftspartner der Fifa, die bislang jede Demütigung durch Blatter & Co. ertragen haben, um ihren Teil vom lukrativen Fußballgeschäft nicht zu gefährden. Sie müssen erkennen, dass auch die Reputation ihrer Marken im Fifa-Sumpf beschmutzt wird. Erst wenn große Sponsoren wie adidas, Hyundai und andere entschlossen und gemeinsam eine Reform der Fifa-Geschäftspraktiken fordern, wird sich etwas ändern. Schließlich sollten auch all die Politiker, die Blatter bislang hofierten, endlich auf Distanz gehen. Wenn er schon nicht zurücktritt, gehört der Mann geächtet.