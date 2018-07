Manchmal sind die Menschen, die längst fort sind, einem näher als die, die noch da sind. Bei ihr war es die Mutter, die sie früh beerdigen musste – ein Verlust, an dem sie sich von nun an unermüdlich abarbeitete. Als wollte sie der Mutter beweisen, dass sie ihrer würdig war: mit einer sagenhaften Karriere. Aber was nützen Geld und Ruhm, wenn der Schatten der Trauer nicht weichen will? Erst sehr spät wurde ihr klar, dass sie vor allem den Traum der Mutter gelebt und ihr eigenes Lebensglück darüber fast versäumt hatte: "Ich habe verstanden, was mir auf der Seele lag, was mich hinderte, wirklich zu leben... im Licht blieb ich blind und in den warmen Quellen kalt. Jetzt verdiene ich ein wenig Glück, ein wenig Gelassenheit."

Das klingt fast schon altersweise, dabei steht sie mitten im Leben, wirkt jung, schön, begehrenswert. Aber das ist eben nur die eine Seite, die im Licht. Denn solange sie sich erinnern kann, existiert parallel die Dunkelheit, auch in der Landschaft ihrer Kindheit: "Der verhangene Himmel, das raue Klima, das leere Portemonnaie am Monatsende..." Und die unterirdischen Stollen, in denen der Vater mühsam sein Geld verdient, immer in Angst vor einem Unfall. Denn die passieren ohne Vorwarnung, wenn sich Gestein löst und alles unter sich begräbt. Gleichwohl ist der Vater stolz auf seinen Beruf: "Ich habe 27 Jahre Bergwerk auf dem Buckel, und vorher war ich Eisenbahner." Sein karger Lohn muss sieben Kinder ernähren, sie ist die Jüngste, das schmächtige, blasse Nesthäkchen. Die Mutter, fast immer mit dem Wäschestapel in der Hand, kümmert sich liebevoll um ihre Kinder. Doch manchmal bekommt sie einen Wutanfall und schreit, dann kann "ihre Stimme so schrill werden, dass wir uns die Ohren zuhalten".

In einem Interview hat die Tochter erzählt, dass das grelle Timbre in der mütterlichen Stimme der Auslöser dafür war, die eigene Stimme möglichst tief zu halten. Schon als junges Mädchen fällt sie damit auf und ahnt die Chance: "Ich singe mit Leib und Seele, wahrscheinlich merkt man das... die Leute bitten mich zu singen, wie man um einen Gefallen bittet." In Kneipen, auf der Kirmes, bei Dorffesten wird sie bald zur Attraktion. Mit 13 tritt sie im Nachtklub auf, mit 17 verlässt sie die Provinz und geht in die große Stadt, mit 21 gelingt der erste große Charterfolg.

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, kurz darauf stirbt die Mutter, doch den Beginn vom Aufstieg der Tochter erlebt sie noch mit. Ein winziger Trost, der doch nicht versöhnen kann. "In Wahrheit gewöhnt man sich nie an den Tod", schreibt die Tochter ernüchtert, mehr als zwei Jahrzehnte später. Bald kann man sie wieder auf der Bühne erleben, mit einer Hommage an eine andere große Künstlerin, der sie in vielem ähnlich scheint. Kein leichtes Projekt, doch wer wollte daran zweifeln, dass sie es hinbekommt? "Jetzt sorge ich für Licht", verspricht sie selbstbewusst. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 29:

Christoph Willibald Gluck (1714 bis 1787) revolutionierte mit seinen Reformopern das barocke Genre. Nach Anfängen in Oberitalien reiste er nach London, wo er mit Händel ein Konzert gab und zum Abschied auf 26 Wassergläsern spielte. Als Kapellmeister einer Wandertruppe trat er in Dresden bei der bayerisch-polnischen Doppelhochzeit und in Kopenhagen anlässlich der Geburt des Kronprinzen auf. Er erhielt den Auftrag für eine Oper zur Wiedereröffnung des Burgtheaters in Wien, wo er sich niederließ und u. a. die Kinder des Kaiserpaars unterrichtete. J. J. Rousseau war nach einer Aufführung von "Orpheus und Eurydike" in Tränen aufgelöst. In dem "Opernkrieg" zwischen den Gluckisten und Piccinisten war Marie Antoinette seine bekennende Anhängerin