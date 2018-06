Thomas Strobl läuft, so weit es geht. Im September will der 52-jährige Vorsitzende der baden-württembergischen CDU beim Berlin-Marathon bestehen. Am kommenden Samstag aber muss er erst mal die Rede seines Lebens halten: Wenn der Landesverband sich in Karlsruhe zum Parteitag trifft, geht es nicht nur um die Affäre Mappus und den desaströsen Rückkauf des Energieriesen EnBW vom französischen Konzern ÉDF. Die Südwest-CDU flieht vor einer Nachricht: Nach fast sechs Jahrzehnten ununterbrochener Regentschaft hat man im Frühjahr 2010 die Macht an einen Grünen abgeben müssen, den viele Wähler für den besseren Konservativen hielten. Strobl muss die Partei mit dieser historischen Niederlage konfrontieren, ohne sie zu entmutigen. Er muss Namen nennen, ohne zu denunzieren. Wie man mit Würde und Sportsgeist in die Opposition geht – das weiß die stolze BaWü-CDU noch gar nicht. Ein ganz neues Lebensgefühl muss Strobl herbeireden, eins, das er selbst noch gar nicht kennt.

Am Montagabend ist Strobl noch weit von einem Text entfernt, der alldem gerecht werden könnte. Aber eins weiß er ganz sicher. Den Forderungen seines Fraktionschefs Volker Kauder, zusammenzurücken und nach vorne zu schauen, also »Stahlhelm auf und durch«, wird er sich widersetzen. Thomas Strobl, Schwiegersohn des Bundesfinanzministers, Parteimitglied seit 35 Jahren, hat sich noch nie widersetzt. In einer solchen Weigerung könnte aber die einzige Chance der Volkspartei CDU liegen, in ihrem Ländle wieder zu neuem Leben zu erwachen. »Das Mönchlein geht einen schweren Gang«, sagt Strobl und seufzt.

Die baden-württembergische CDU, die über fünf Jahrzehnte einen Sonnenkönig nach dem anderen hervorgebracht hat, die letzte Bastion eines lebendigen, erfolgreichen Konservatismus, muss in dieser Woche etwas hinkriegen, was in den Genen der Volkspartei CDU einfach nicht angelegt ist: man könnte es zerknirschte Selbstreflexion nennen.

Wenn es irgend jemanden gibt, der erklären kann, warum die CDU in Baden-Württemberg sich so schwertut mit so etwas, dann ist es Manfred Zach. Er war Regierungssprecher unter dem früheren Ministerpräsidenten Lothar Späth und hat über den Gezeitenwechsel vom konservativen Amtsvorgänger Filbinger zum wirtschaftsliberalen Späth und dessen Untergang in der »Traumschiff-Affäre« vor Jahren einen Roman geschrieben, der immer wieder neu aufgelegt wird und auf riesigen Stapeln der örtlichen Buchhandlungen unter »Regionalia« parat liegt. Monrepos oder Die Kälte der Macht heißt das Sittengemälde über die Machtmechanismen des Staatsministeriums und der CDU. Ausgerechnet in dieser Woche haben ihn die neuen grün-roten Herren der Villa Reitzenstein, dem »Monrepos« des Schlüsselromans, zu einer nicht öffentlichen Lesung eingeladen.

»Die CDU hat immer wieder solche Krisen gehabt, aber sie musste sie nie selbst bewältigen«, sagt der 65-jährige Zach, der inzwischen Beamter im Sozialministerium ist. Trat ein Konservativer zurück, folgte ihm ein Wirtschaftsliberaler. Mit Ausnahme von Kurt Georg Kiesinger, der als Bundeskanzler aus dem Amt schied, mussten sämtliche CDU-Ministerpräsidenten zurücktreten – manche nach drei oder vier Amtsperioden. Aber egal, welches politische Angebot man dem Wähler machte, egal, was man sich zuschulden kommen ließ, die CDU wurde immer wieder gewählt. Das Land war erfolgreich, blitzgescheit, traditionell, hochmodern und schön. »Als Dauerregierungspartei haben Sie doch gar keinen Grund, Selbstkritik zu betreiben«, meint Zach. »Die Partei hat deshalb auch gar keine Erfahrung, wie man programmatisch attraktive Politik macht. Was die Staatskanzlei vorgab – das war das Angebot.«

Wie nun aber konnte Stefan Mappus – der ja nicht nur in der EnBW-Affäre, sondern auch im Umgang mit den Protesten gegen Stuttgart 21 wenig politischen Instinkt an den Tag legte – in der erfolgsverwöhnten CDU Baden-Württembergs so weit kommen? Statt einer Antwort hört man in Stuttgart immer wieder zwei Namen: Volker Kauder und Annette Schavan.

Der Fraktionschef und die stellvertretende Parteivorsitzende und Bundesbildungsministerin hätten in ihrem Hass auf den früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger nach einem echten Konservativen gesucht und so lange Druck gemacht, bis die Partei ihnen nachgegeben habe. »Niemals«, sagt der CDA-Landesvorsitzende Christian Bäumler, »wäre Mappus aus eigener Kraft so weit gekommen, wenn die beiden ihn nicht massiv durchgedrückt hätten. Er hat zwar eine Gruppe um sich, die zusammenhält wie eine Sekte – aber die Parteibasis hat ihn nie gemocht.« Kauder ist Pate eines der beiden Mappus-Söhne. Schavan war Oettinger einst unterlegen im Kampf um das Amt des Regierungschefs. Beide bearbeiteten im Frühjahr 2010 die Kanzlerin so lange, bis sie ihnen nachgab: Sie lobte Günther Oettinger nach Brüssel weg und installierte Stefan Mappus. Der hatte zwar immer zu den Gegnern einer Kanzlerin Merkel gehört; mit Kauder und seinen Freunden hatte er Edmund Stoiber gewollt, nicht die »Linke« aus dem Osten. Aber Merkel hat Oettinger den Wahlsieg im Ländle nicht zugetraut.