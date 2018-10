Als ich ein Kind war, hatte mein kleiner Bruder manchmal böse Träume. Dann beruhigte ich ihn und redete ihn in den Schlaf: Stell dir vor, wir fliegen auf Wolken aus Marshmallows. Wenn wir von einer Wolke herunterfallen, landen wir in einem Meer aus Schokolade. Ich selbst hatte, solange ich denken kann, nur einen Traum: Popstar zu werden.

Wir wohnten damals in einer Sozialwohnung, meine Eltern, meine vier Geschwister und ich. Es war ein Haus voller Liebe und Lachen. Es kam nicht darauf an, wie viel Geld wir hatten. Wir hatten uns. Unsere Lebensumstände erschienen mir als Kind nicht besonders hart. Ich kannte ja auch nichts anderes, es war einfach, wie es war. Ich wuchs damit auf, in die Linse einer Kamera zu schauen. Mein Vater hat andauernd Fotos von uns Kindern gemacht. Er hängte Bettlaken mit schönen Mustern als Hintergrund auf. Er wäre gern Fotograf geworden.

Cheryl Cole 29, geboren im britischen Newcastle upon Tyne, verließ mit 16 Jahren die Schule. Mit 19 wurde sie in der Castingshow Popstars in die Band Girls Aloud gewählt, deren CDs rund 10 Millionen Mal verkauft wurden. Bis 2010 war sie mit dem Fußballer Ashley Cole verheiratet. In diesen Tagen erscheint ihr Album A Million Lights.

Meine Mutter schwört, ich sei schon mit Ehrgeiz auf die Welt gekommen. Sie sagt, vom ersten Augenblick an hätte ich gewusst, wohin mein Leben gehen soll. Als ich zwei war, brachte sie mich zum Tanzunterricht. Nach der ersten Stunde sagte die Tanzlehrerin zu meiner Mutter: Sie müssen unbedingt mit ihr wiederkommen, sie liebt es. Diese Tanzstunde ist meine erste Erinnerung überhaupt. Seit meinem dritten Lebensjahr trete ich vor Publikum auf. Ich habe mir also schon immer vorgestellt, auf einer Bühne zu stehen. Mit acht Jahren habe ich in Fernsehwerbespots gespielt. Ich nahm an Tanzwettbewerben teil, gewann viele Medaillen. Und niemals hatte ich das Gefühl: Ich muss hier raus. Das Geld war nie eine Motivation. Ich hätte es auch gratis getan, einfach weil es mir Freude machte.

Als ich elf war, ging ich für einen Sommerkurs zum Royal Ballet in London . Dort erlebte ich zum ersten Mal etwas, was ich bis dahin nicht gekannt hatte: Klassenunterschiede. Die anderen stammten aus reichen Familien und besuchten gute Schulen. Ich wurde als Stipendiatin genommen, weil ich Talent hatte. Ich wusste, dass ich gut war. Eigentlich war ich dort genau richtig. Aber ich fühlte mich nicht willkommen. Die anderen sahen auf mich herab. Diese Erfahrung war neu für mich. Vorher hatte ich nicht gewusst, dass so etwas wie eine andere Klasse existierte. Aber dort spürte ich es sofort. Ich habe immer noch ein ausgeprägtes Klassenbewusstsein und eine Antenne für Snobismus, für Leute, die ins Geld hineingeboren wurden und deshalb auf andere herabsehen. Das ist besonders unterhaltsam, wenn du mehr Geld hast als sie. In England nennen sie uns Leute aus der Arbeiterklasse Chavs. Das soll heißen: Du hast eine Scheißherkunft, aber du behängst dich mit teuren Sachen. Ich kann über Leute, die so etwas sagen, nur lachen. Ich bin froh, eine Proletarierin zu sein. Ich komme aus dem Nichts und habe hart gearbeitet. Mir wurde nichts geschenkt. Ich musste an mich glauben. Ich hoffe, diese Leute regen sich ordentlich über mich auf. Es ist mir ein Vergnügen, ihnen richtig auf die Nerven zu gehen.

