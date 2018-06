Im Café Claus in Paris , wo sogar Modeleute bereit sind, Kalorien aufzunehmen, gibt es ein Clafoutis mit Bananen, Himbeeren und Schokolade. Der Besitzer, der seit Jahren in Paris lebende Deutsche Claus Estermann, besitzt die Kühnheit, den Parisern diesen reichhaltigen Dessertauflauf zum Frühstück zu servieren. Denn der Zweck seines Cafés im Ersten Arrondissement sei kein anderer als der, sagt er, den Franzosen die deutsche Tugend des üppigen Frühstücks beizubringen.

Ließe man Kinder kochen, sie schmissen wahrscheinlich auch Himbeeren, Bananen und Schokolade zusammen, um dann einen Teig darüberzukippen, der quasi aus nichts als Sahne, Zucker und Eiern besteht. Normalerweise wird ein Clafoutis, ein Klassiker der französischen Küche, mit Steinobst wie Kirschen, Aprikosen und Pflaumen zubereitet. Das ist natürlich ein bisschen eleganter. Doch das scheinbare Durcheinander der Aromen eines Claus-Clafoutis ist in Wirklichkeit eine gekonnte Kombination, die von ihrem leicht regressiven Charme lebt.

Alle Wochenmarkt-Rezepte © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Die Eier und der Zucker werden gut verrührt. Vorsichtig mischt man das Mehl und die Sahne unter. Die Vanilleschote lässt sich mit einem scharfen Messer längs öffnen, das Mark wird herausgekratzt und zum Teig gegeben. Mit einem Schneebesen sorgt man dafür, dass sich keine Klümpchen bilden. Dann ist der Moment gekommen, die Bananen zu schälen. Sie werden in Scheiben geschnitten und in der Pfanne mit etwas Butter goldgelb gegart. Allein wegen des Dufts, der dann durch die Küche zieht, lohnt es sich, dieses Rezept auszuprobieren. Zum Backen des Clafoutis nimmt man eine große Auflaufform (ersatzweise auch mehrere kleine). Zunächst wird das Behältnis gebuttert. Man gibt die Himbeeren, die Bananen und die in Stücke gebrochene Schokolade dazu, zum Schluss die Mandelsplitter. Der Teig wird darübergegossen, sodass ungefähr noch ein Viertel des Rands frei bleibt (der Teig geht beim Backen etwas auf). Im Ofen backt das Clafoutis bei 170 Grad ungefähr 25 Minuten lang. Dann hat es die köstliche Konsistenz eines misslungenen Pfannkuchens.

Lauwarm lässt das Clafoutis sich leicht aus der Form nehmen. Es fehlen noch Puderzucker und ein Minzblatt, das gut darauf aussieht.

Himbeer-Banana-Schoko-Clafoutis (für 5-6 Personen)



5 Eier,

190 g Zucker,

65 g Mehl,

0,5 l Sahne,

1 Vanilleschote,

3 Bananen,

20 g Butter,

100 g Himbeeren,

100 g Schokolade (Vollmilch oder Zartbitter),

50 g Mandelsplitter,

etwas Puderzucker,

Minze