Der dämlichste Unfall meines Autofahrerlebens passierte mir an einer Ampel in Stuttgart-Möhringen. Da war ich noch Student und arbeitete nebenher für einen Autohersteller. Ich fuhr dessen Testwagen von der Rennstrecke in die Zentrale. Ich wartete also an dieser roten Ampel, vor mir standen Autos, neben mir standen Autos, und las Zeitung. Als ich aus dem Augenwinkel sah, dass um mich herum alle losfuhren, gab ich Gas – und krachte voll auf meinen Vordermann. Der stand noch. Meine Spur war die einzige, bei der die Ampel weiter rot war. Seitdem weiß ich, dass man auch am Steuer eines stehenden Fahrzeugs niemals Zeitung lesen sollte. Und ich versuche, mit Autos, die nicht mir gehören, schnell raus aus der Stadt und auf die Autobahn zu kommen, wo es keine Ampeln gibt. So auch mit dem Citroën .

Ich fahre von B nach Z, von Berlin nach Ziethen, das ist ein kleiner Ort 40 Autominuten nordwestlich von Berlin. Auf Schloss Ziethen macht das ZEIT- Hauptstadtbüro seine jährliche Klausurtagung, und da bietet es sich an, mit einem großen Wagen hinzufahren. Man kann gleich ein paar Kollegen mitnehmen. Seltsamerweise fährt dann doch nur ein Kollege mit, und ich bin mir nicht sicher, ob das an meinem Fahrstil liegt oder daran, dass ich die Geschichte von der roten Ampel schon zu vielen Leuten in der Redaktion erzählt habe.

Eine Fahrt mit dem Grand Picasso ist ein wenig wie Reisebusfahren: hohe Sitzposition in einem großen, trägen Wagen, seitliche Armlehne am Fahrersitz, hochgezogene Frontscheibe, die weit in den Dachhimmel reicht. Wir sind kaum auf der Autobahn, da nehme ich automatisch die Busfahrerhaltung ein: Mein Körper neigt sich leicht zur Seite, ich stütze den rechten Ellenbogen auf die Armlehne, greife das Steuer am unteren Rand und schiebe es sanft hin oder her, statt energisch zu lenken. Mit dem zweiten, zusätzlichen Innenspiegel könnte ich jetzt meine Passagiere auf der Rückbank beobachten, aber es gibt niemanden, der hinten sitzt, nur meine Tasche, die dort liegt.

Alle Folgen der Serie "Von A nach B" aus dem ZEITmagazin © .marqs/Photocase

36 Kilometer gondeln wir über die Autobahn, nach der Ausfahrt Kremmen sind es noch einmal vier Kilometer. Im 19. Jahrhundert hat Schloss Ziethen angeblich mal dem preußischen Feldmarschall von Blücher gehört. Heute ist es ein kleines Hotel mit Konferenzräumen. Auf der Landstraße dorthin gibt es fast keine Ampeln. Das ist gut. Schlecht ist nur, dass es eine Radarfalle gibt. Aber das ist eine andere Geschichte.

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 120 kW (163 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 11,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h

CO²-Emission: 175 g/km

Durchschnittsverbrauch: 6,7 Liter

Basispreis: 30.450 Euro

Marc Brost leitet das Hauptstadtbüro der ZEIT