Wer hat die bahnbrechende Innovation eingeführt? "Ich", sagt der Abteilungsleiter. Wer hat das komplizierte Projekt geschaukelt? "Ich!" Wer hat vom Kunden höchstes Lob gehört? "Ich!" Chefs neigen dazu, sich die Erfolge ihres Bereichs wie Orden anzuheften. Alle Leistungen, die herausstechen, alle Ideen, die einschlagen, alle Projekte, die durchstarten, versehen sie flugs mit ihrem Namen.

Da kann ein ganzes Team über Monate geschuftet, da kann ein einzelner Mitarbeiter den Einfall seines Lebens gehabt haben – der Chef tritt allein auf die Bühne, kassiert den Applaus und gerne auch die Prämie. Viele Vorgesetzte versäumen es, den Beitrag ihrer Mitarbeiter auch nur mit einem Wort zu erwähnen – wie der junge Alexander und Cäsar die Siege unter ihrem Namen verbuchten, ohne die Truppen oder gar den Koch zu würdigen (was Brecht in seinem bekannten Gedicht beklagt).

Solche Spielchen im Egoland, solche dreisten Adoptionsmanöver, die Mitarbeitern ihre Erfolge entreißen, wirken sich auf die Motivation aus wie ein Einbruch auf die Schmuckschatulle. Ihrer Ehre beraubt, um wertvolle Anerkennung betrogen, so kommen sich die Mitarbeiter vor.

Erst recht, wenn der Chef sich kurz darauf plötzlich an ihre Namen erinnert – beim ersten Fehler. Wer hat den Termin gebrochen? "Das Team!" Wer hat den Großkunden vergrault? "Frau Schreiber, die Kundenbetreuerin!" Wer hat in der Bilanz gepfuscht? "Herr Wolf, der Buchhalter!" Derselbe Chef, der sich mit den Erfolgen seiner Mitarbeiter schmückt, schiebt die Verantwortung für Misserfolge öffentlich an sie ab. Solche Fehlleistungen will er nicht mit seinem Namen verbunden wissen. Wird der Krieg gewonnen, war’s der Feldherr. Geht der Krieg verloren, war er nicht dabei.

Eine solche Führung ist feige und egoistisch. Bald werden die Mitarbeiter zur einzigen Notwehr greifen, die ihnen bleibt: immer weniger Erfolge erzielen, damit ihnen immer weniger gestohlen werden kann.

Was tut ein Vorgesetzter, der seinen Namen verdient hat? Er sagt "wir", wenn er über Erfolge spricht, nennt die Namen von Mitarbeitern und erkennt Leistungen an. Und für Fehler, egal, wie schwer, übernimmt er die Verantwortung und stellt sich vor seine Mitarbeiter. Wer so führt, erzeugt ein Wirgefühl, eine hohe Identifikation. Für ihn gehen Mitarbeiter durchs Feuer – statt in die innere Emigration.