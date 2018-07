Wenn man besessen von etwas ist, dann geht es einem gut. So sieht es Christian Reiher. "Eine Phase, in der ich mich ganz auf ein Problem konzentrieren kann, ist eine glückliche Phase", sagt er. Mehrmals gewann er mit dieser Einstellung in der Internationalen Mathematik-Olympiade, einem weltweiten Wettbewerb für Schüler, in dem komplexe mathematische Probleme gelöst werden sollen. Reiher errang insgesamt vier Goldmedaillen und eine Bronzemedaille, kein Mensch hat das vor ihm geschafft.

Im Jahr 2003, er war gerade mal 19 Jahre alt, bewies Reiher die sogenannte Kemnitz-Vermutung, eine bis dahin nicht bewiesene hoch komplizierte mathematische Annahme. Der Mathe-Professor Hans-Dietrich Gronau war bei den Wettbewerben dabei, erst saß Reiher als Teilnehmer vor ihm und dann in der Jury neben ihm, später organisierten Gronau und Reiher zusammen Teile der Mathe-Olympiade. Gronau erkannte schnell: Da tobte sich ein Ausnahmetalent aus. Und er holte Reiher aus München zum Promovieren an seine Mathematikfakultät in der Uni Rostock.

Dort sitzen sich die beiden nun in einem Raum gegenüber und sprechen über die Vergangenheit – nach wenigen Jahren in Rostock ist es für Christian Reiher wieder weitergegangen: vor fast einem Jahr, mit 27, wechselte er als Juniorprofessor an die Universität Hamburg. Eine zügige Karriere.

Nun ist er für ein Treffen zurückgekehrt: auf der einen Seite des Tisches der Zögling Christian Reiher, wuschelige blonde Haare, Brille, ein neugieriger, offener und irgendwie auch zufriedener Gesichtsausdruck, gegenüber Hans-Dietrich Gronau, der Erfahrene. Die beiden haben die wenigen Jahre am gleichen Ort genossen, das sieht man. "Wir haben uns aneinander gewöhnt", sagt Gronau etwas wehmütig. "Christians Ruf nach Hamburg hat mich natürlich sehr gefreut, aber auch ein wenig traurig gemacht." Die Lust am Denken, abgekoppelt von einem praktischen Zweck, verbindet sie bis heute.

Reiher geht beim Errichten seiner Gedankengebäude systematisch vor – und gleichzeitig verspielt. Zufall und Verstand, beide bekommen eine Chance, vielleicht ist das sein Geheimnis.

Aufgewachsen ist Christian Reiher in einem 3000-Seelen-Dorf: ein Kloster, viele Kühe, eine Schule, in der er vor mehr als 20 Jahren in der ersten Klasse saß und sich schon fragte, wie viele Primzahlen es wohl gibt, als die anderen gerade anfingen, das Einmaleins zu verstehen. "Seit ich wusste, dass man studieren kann, wollte ich Mathe studieren", sagt Reiher heute. Im Mathematikunterricht der Schule war er schnell gelangweilt, mancher Mathe-Referendar war froh, wenn Reiher ihn in Ruhe ließ – und ihn nicht auf Fehler bei den eigenen Gedankengängen hinwies.

Im Zimmer in Rostock legt er seine Promotion auf den Tisch: 39 Seiten, konzentrierte Logik, eine Formel beschreibt oft mehr als viele Seiten Text. Das Thema von Reihers Promotion: Endliche Kombinatorik – eines seiner Hobbys. Ein breites Gebiet mit sehr vielen offenen Fragen, also Problemen. Und Probleme sind reizvoll für Reiher. "Ich lese, was andere Mathematiker für Probleme haben, und denke darüber nach", sagt Reiher.

Wenn da ein Problem ist, dann geht er erst mal ans Grundsätzliche. Keine Ablenkung, der "Fuß der Idee", das Fundament. Dann geht es höher und höher in der Abstraktionsebene. Erst später die Ausschmückungen, die Feinheiten, die alles besonders machen. Das aber sei keine harte Arbeit im direkten Sinne, sagt Reiher: "In der Mathematik muss man clever arbeiten, nicht hart." Doch auch hier geht es oft nur langsam voran.

Die Grundlage hat Reiher an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gelegt, wo er Mathematik studierte. Ein Jahr seines Studiums verbrachte er in Oxford, als Gaststudent. "Die haben da eine sehr gute Gruppe für Modelltheorie", sagt Reiher und fügt nach kurzem Überlegen hinzu: "Die beste." Es sei gut gewesen, dort studiert zu haben. Reiher wirkt weder besonders bescheiden noch besonders eingebildet. Er ist sich selbst gegenüber ehrlich genug, um Eingeständnisse zu machen. Die beste Gruppe zu axiomatischer Mengenlehre, über die Reiher seine Diplomarbeit geschrieben hat, sei in Jerusalem – dort aber wollte er nicht hin. Er hatte Wahrscheinlichkeiten, Chancen und Risiken abgewogen und war zu dem Schluss gekommen: zu gefährlich.