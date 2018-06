Mitten auf dem Bürgersteig des Malecón, der kilometerlangen Uferpromenade von Havanna , steht ein meterlanger Spiegel. Er verläuft parallel zur Straße, auf der rostige Oldtimer vorbeiziehen. Draußen im Ozean schaukeln junge Fischer auf bauchigen Gummireifen und hoffen auf einen Fang, der ihre Familie ernähren kann. Die reflektierende Seite des Spiegels weist zum Meer. Wer davorsteht, wer vom Atlantik her auf die Insel schaut, sieht nur sich selbst – und den blau-silbernen Hintergrund aus See und Himmel. Junge Mädchen posieren, verliebte Paare fotografieren die Dopplungen, die sich aus dem Wechselspiel von Wirklichkeit und virtuellem Bild ergeben, sie lachen und rätseln über die optischen Effekte und vergessen, was hinter dem Spiegel geschieht.

Kuba ? Das ist niemals nur Kuba. Wie der Spiegel auf dem Malecón bietet Kuba immer auch eine Projektionsfläche, auf der sich die historischen Erfahrungen und ideologischen Erwartungen der Betrachter reflektieren. Kuba ist immer auch der Mythos Kuba, die große Geschichte der letzten sozialistischen Gesellschaft der westlichen Hemisphäre und ihres máximo líder, Fidel Castro , der im selben Jahr 1959 in Havanna die Macht übernahm, als in Paris Charles de Gaulle ins Amt kam, und der alle seine politischen Gegner, von US-Präsident Dwight D. Eisenhower bis zu George W. Bush, im Amt überlebt hat.

Die Revolution scheint inzwischen in einer ewigen Zeitschleife gefangen, das Land wird wie eine großflächige Museumslandschaft bestaunt oder bedauert. Spätestens seit Castro erkrankt ist und die Macht offiziell an seinen jüngeren Bruder Raúl übertragen hat, gehört auch zum Mythos, dass Kuba den angeblich letzten Blick eröffnet auf etwas, das bei uns schon vergangen ist und hier, sobald Fidel stirbt, noch vergehen wird.

Noch einmal das alte Kuba sehen

Der Mythos Kuba lebt inzwischen von seinem antizipierten Zusammenbruch, der Chronik eines angekündigten Todes – erst recht, seit die arabischen Revolutionen die Welt wieder an den Zusammenbruch von Diktaturen gewöhnt haben. Ob es die inneren Widersprüche des kubanischen Systems sind, das die reine Lehre vom Sozialismus selbst nicht mehr aufrechterhalten kann, die zögerliche Öffnung, die unkontrollierbare Dynamik des Internets oder die schiere Perspektivlosigkeit und Verzweiflung der Jugend, die die Angst vor Repressalien noch übersteigt: Alles nährt die Dringlichkeit, noch einmal Kuba, das zukünftig vergangene Kuba, zu sehen – bevor es sich wandelt.

Und so stehen die Touristen auf der Plaza de Armas in der Altstadt von Havanna vor den Bücherregalen, die die konservierte Geschichte feilbieten: »Fidel – in den Augen der Fotografen der kubanischen Revolution«, »Fidel, der Journalist«, »Fidel, die Biografie«, »Che – die Tagebücher«, selbst im vergilbten Comicstrip gibt es den Kampf der bärtigen Guerilleros, eine narrative Mumifizierung, die die Vergangenheit feiert und gleichzeitig die Armut kaschiert: Für ein breiteres Angebot an zeitgenössischen Titeln, literarische oder politische Texte, die sich mit der sozialistischen Gegenwart befassen, mangelt es oft an Papier, die Auflagen junger kubanischer Autoren sind schnell vergriffen.

Er senkt die Stimme, damit die Pferdekutscher nicht mithören

Einmal hinter dem Spiegel, entdeckt man vor allem diese Schilder: »Wegen Renovierung geschlossen«, heißt es am Kapitol von Havanna, das in Zeiten des Zuckerbooms vom Reichtum Kubas zeugen sollte, ebenso an der neoklassizistischen Tabakfabrik nebenan, in der seit 1845 die berühmten Cohiba-Zigarren handgefertigt werden; vor der alten Ballettschule am Boulevard Paseo Martí haben sie auf die Erklärung gleich verzichtet und den Eingang einfach mit Sperrholzplatten vernagelt. Ein Straßenhändler sitzt auf einem kleinen Plastikstuhl ein paar Meter entfernt im Schatten. Wann der Ballettsaal wieder geöffnet wird? »Wenn er repariert ist« – eine geschickte Antwort von einem, der nicht lügen kann (schließlich sieht und hört man nichts von Reparaturen), aber der auch nicht offen die sozialistische Regierung und ihre Untätigkeit kritisieren will. Wann das sein wird? Er schmunzelt und senkt die Stimme, damit die umstehenden Kutscher neben ihren Pferdewagen nicht mithören können: »Wenn alles andere hier auch repariert ist.« Und wann das sein wird? Er zuckt mit den Schultern und schweigt.

Dieses »Wann« durchzieht alle Gespräche. Wann endet der Stillstand? Wann beginnt die Zukunft? Wann ist das Glasfaserkabel fertig, das von Venezuela aus Kuba erreichen soll? Wann endet das amerikanische Embargo ? Nach der nächsten Wahl, wenn Obama gewinnen und sich trauen sollte? Wann enden die Repressionen gegen Oppositionelle und Kritiker? Wann unterwandern die Reformen , die schon begonnen wurden, die sozialistische Regierung?