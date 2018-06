An vielen Küsten gehen die Lichter aus: Im Zeitalter der Satelliten-Navigation wird so mancher Leuchtturm und so manches Feuerschiff überflüssig. Doch damit will Jürgen Tronicke, Chairman der World Lighthouse Society, sich nicht abfinden. In seinem Buch Wächter an rauen Küsten wirbt er für die kultur- und architekturgeschichtliche Bedeutung der Seezeichen: Liebevoll geschriebene Texte voller Details sollen zeigen, dass an den Küsten von England, Wales und den Kanalinseln nicht nur technische Meisterwerke stehen – sondern häufig auch architektonisch reizvolle Landmarken. Zusätzlich beweist der Band dies mit Hunderten eindrucksvollen Fotos. Man sieht zum Beispiel den rot-weiß geringelten Leuchtturm von Beachy Head, der wie ein umgedrehtes Ausrufezeichen vor den steilen Kreidefelsen der Südküste aufragt. Mit einer wackeligen Drahtseilbahn, erzählt der Autor, sei das Baumaterial vor 110 Jahren von der Klippenkante zu einer Arbeitsplattform transportiert worden. Bis in die siebziger Jahre mussten die Leuchtturmwärter wegen des ständigen Nebels alle zehn Minuten eine Ladung Schießbaumwolle zünden, zur akustischen Warnung. Erst nach der Elektrifizierung 1983 ging die letzte Besatzung an Land. Das Leuchtfeuer vor den tückischen Klippen möchte indes bis heute niemand missen.