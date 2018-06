Nach dem Massaker im Kino von Aurora überraschten Präsident Obama und der Gouverneur von Oklahoma damit, dass sie den Namen des mutmaßlichen Mörders nicht nennen wollten. Sie wollten, wie man so sagt, mit gutem Beispiel vorangehen und verhindern, dass James Holmes eine Beachtung einheimst, die von der Katastrophe der Opfer ablenkt und den Täter zum Medienstar macht. Aus dem selben Grund blieben auch die Fernsehkameras bei der Anklageerhebung am vergangenen Montag vor der Tür. Doch mit solcher Vorsicht einem Namen gegenüber bedenkt der Mensch seit je nicht allein das Abscheuliche, er lässt sie auch gegenüber göttlicher wie teuflischer Macht walten. Könnte es sein, dass Obamas Sprachregelung wider Willen nur eine weitere Variante der Reverenz ist, die den Amok laufenden Monstern unter uns erwiesen wurde?

Wie man sie auch beurteilt, in jedem Fall bricht eine elementare Gewalt sich in ihrem Tun Bahn. Sie ruft in Erinnerung, wie dünn die zivilisatorische Schicht ist, die vor einem halben Jahrtausend eingezogen wurde, als man die Leute dazu überredete, Dolch und Degen beim Essen auch einmal aus der Hand zu legen. Amerika hat sich von dieser Abrüstung des Individuums nie wirklich überzeugen lassen. Dort möchte man noch heute nur ungern zugunsten des staatlichen Gewaltmonopols auf Waffen verzichten. So erklärt sich auch die Faszination, die im Land der Colts und Western explosive Bluttaten genießen: Die Liste der Serienmörder ist lang, die im Gefängnis von Fanpost überschüttet wurden.

Auch amerikanische Schriftsteller wussten sich den finsteren Ruhm von Killern zunutze zu machen. Truman Capotes Tatsachenroman In Cold Blood (1966) handelt von der Ermordung einer Farmerfamilie durch die Exsträflinge Perry Edward Smith und Richard Eugene Hickock. Der Vorabdruck im New Yorker machte Furore, das Buch wurde zweimal verfilmt. Capote psychologisierte die Tat und arbeitete seine Gefängnisbesuche bis zur Hinrichtung ins Manuskript ein. Norman Mailer erhielt für The Executioner’s Song, sein Sachbuch über den Doppelmörder Gary Gilmore, 1980 gar den Pulitzerpreis.

Gilmores traurige Berühmtheit beruht nicht zuletzt darauf, dass er auf eine schnelle Ausführung seiner Exekution drängte und die Kampagne liberaler Anwälte hintertrieb, die über ihn verhängte Todesstrafe in lebenslängliche Verwahrung umzuwandeln. Er habe seine Hinrichtung wie ein Filmstar eine Premiere beworben, merkte 2004 der englische Kultursoziologe Chris Rojek in seinem Buch Celebrity an, das spektakuläre Morde unter dem Aspekt des Renommeegewinns betrachtet.

Norman Mailer jedenfalls machte sich das heiße Thema weidlich zunutze und ging auch auf eine Korrespondenz mit dem Killer Jack Henry Abbott ein, die er später in der New York Review of Books publizierte. Dass Mord noch immer Mythen schafft, belegen die Spuren, die der Serienmörder der fünfziger Jahre, Charles Starkweather, im kollektiven Gedächtnis hinterließ. Auf Schuldunfähigkeit zu plädieren, lehnte er mit der Begründung ab, dass sich an einen verrückten Killer niemand erinnern würde. Seine Rechnung ging auf. Seither lichtert Starkweather in der Popmusik herum, unter anderem als Muse für Bruce Springsteens Song Nebraska. Von Hollywood wurde Starkweathers immerhin ein halbes Jahrhundert alte Story vor acht Jahren verfilmt, doch ihre Spuren hatte sie zuvor schon in den Drehbüchern von Badlands und Natural Born Killers hinterlassen.

Mordlegenden sind ein Kassenschlager, und Mörder legen es nicht selten auf eine folkloristische Robin-Hood-Karriere an. Der Oklahoma-City-Bomber Timothy McVeigh schaffte es mit einem Verständnis heischenden Interview 1995 auf die Titelseite von Newsweek. Der Unabomber Theodore Kaczynski setzte die New York Times im selben Jahr mit Morddrohungen unter Druck und erreichte, dass ein von ihm verfasstes Manifest auf acht Sonderseiten gedruckt wurde. Kein Wunder, dass Anders Breivik sich an diesem Blutapostel orientierte. Auch Dave Cullens Bestseller zum Columbine-High-School-Massaker zweier bis dato unauffälliger Schüler ist hier zu nennen. In der New York Times bat Cullen erst kürzlich darum, die Täter nicht vorschnell zu verurteilen. Habe Dylan Klebold , einer der Protagonisten seines Buches, doch letztlich nur sich selbst für seine eigene Unbedeutsamkeit gehasst und sein Tagebuch bis zur Tat mit flehenden großen Herzen angefüllt.