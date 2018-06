Inhalt Seite 1 — Dabei sein ist verboten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Luke Pemberton ist ein leidenschaftlicher Sportler. Ein bisschen zu leidenschaftlich, findet seine Frau Lorna. Wenn er nicht in seinem Pub, dem Norton Dog im englischen Suffolk, hinterm Tresen steht, spielt er am liebsten Kricket oder fährt Rennrad. Ginge es nach Luke Pemberton, würde die Woche strikt nach den Übertragungszeiten der wichtigsten Fußball-, Rugby- und Kricketspiele eingeteilt werden.

Was könnte jemandem wie Pemberton Besseres passieren als Olympische Spiele im eigenen Land? Seit Jahren hatte er sich auf das Sportspektakel gefreut und sich vorgenommen, während der Olympischen und Paralympischen Spiele sein Pub in eine Goldgrube zu verwandeln. Im Frühjahr entwarf er neue Speisekarten mit den olympischen Ringen drauf und einer großen Auswahl an Salaten und Fruchtsäften. Zu Sport gehört schließlich eine gesunde Ernährung. Pemberton montierte neue Fernseher in seinem Pub und verteilte Werbezettel in der Nachbarschaft.

Doch dann kam dieses hochoffizielle Schreiben, im Briefkopf das Logo der Londoner Spiele 2012, das über die neuen Vereinbarungen zum Copyright zwischen den Hauptsponsoren und den Organisatoren informierte. Verschachtelte Anwaltssätze. Der Pub-Besitzer Pemberton entschlüsselte sie so: Die Worte "Olympische Spiele", "London", "Sommer", "2012", "zweitausendundzwölf" und "Spiele" gehören von Ende Juli bis Anfang September nicht mehr zum allgemeinen englischen Sprachgebrauch. Sie wurden, wenn man so will, vermietet. Ebenso die olympischen Ringe und die Mottos der Olympischen und Paralympischen Spiele.

Den Brief bekamen neben Luke Pemberton noch Millionen anderer britischer Gastronomen und Einzelhändler, die mit den Olympischen Spielen werben könnten. Für die Dauer der Spiele gehören diese Begriffe den Sponsoren. Sie haben viel Geld dafür bezahlt: Neun Weltkonzerne, darunter McDonald’s und Coca-Cola, haben je 64 Millionen Pfund (82 Millionen Euro) investiert. Sieben weitere, adidas oder BMW, zahlten je 40 Millionen Pfund (51 Millionen Euro). Unterm Strich kassierte das Internationale Olympische Komitee 1,4 Milliarden Pfund (1,8 Milliarden Euro), wovon 896 Millionen Euro an die Londoner Organisatoren gingen. Rund zehn Prozent der Gesamtkosten werden von 53 Unternehmen getragen, und die betreiben einigen Aufwand, um ihre Exklusivrechte zu sichern.

300 Mitarbeiter des Organisationskomitees sind in diesen Tagen mit lilafarbenen Hüten im ganzen Land unterwegs, um darauf zu achten, dass Pub-Besitzer wie Luke Pemberton die Regeln um die "kontrollierten Darstellungen" nicht verletzen. Seine "Olympia-Speisekarte" musste er einstampfen. Stattdessen hat er eine "Speisekarte für die Olympischen Spiele" gedruckt, in der der "2012-Salat" zum "Salat mit Hühnerbrust" wurde und die Dessertspalte nicht mehr mit "Medaillengold" überschrieben ist. Pemberton ist sauer. "Das macht doch keinen Unterschied, ob es so oder so da steht. Es weiß doch sowieso jeder, was gemeint ist." Für ihn verstößt die Privatisierung der Sprache ganz einfach gegen den olympischen Geist. "Sponsoren sind wichtig, ist doch klar", räumt er ein. "Unser Kricketteam wird auch von einem Reifenhändler gesponsert. Aber dass ausgerechnet die Olympischen Spiele so kommerzialisiert werden, ist doch absurd."

Die Organisatoren geben zu, dass die Sponsorenverträge diesmal strikter formuliert wurden als bei früheren Spielen. "Unsere Partner sind sehr darauf bedacht, den größtmöglichen Gewinn aus ihrem olympischen Engagement zu ziehen", sagt Londons Chef-Organisator Sebastian Coe, und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei das ja auch normal. Normal fände es Lord Coe auch, wenn Zuschauern mit einem Pepsi-T-Shirt der Zutritt zu den Sportstätten verwehrt bliebe, weil eine Kamera das Logo einfangen und den Hauptsponsor Coca-Cola verärgern könnte. Noch sind solche Fälle nicht berichtet worden, und auf den Sofas in den Fernsehstudios dürfen Menschen mit Nike-Hemden sitzen, ohne dass es zum Eklat gekommen wäre.

Dennoch musste Lord Coe einigen Aufwand treiben, um die Sponsorengelder zu bekommen. Er musste etwa zusichern, dass die 1500 Kinder, die an der Eröffnungsfeier teilnahmen, nur Schuhe von adidas tragen. "Die können ganz billige Treter auch ohne Label anhaben", sagt eine Mitarbeiterin aus seinem Team. "Aber wenn auch nur einer mit Nike-Schuhen vor der Fernsehkamera landet, kriegen wir Ärger."