In seiner Karriere hat Kobe Bryant schon manches erlebt. 81 Punkte in einem einzigen Basketballspiel hat er zum Beispiel erzielt, fünfmal die amerikanische Meisterschaft und olympisches Gold gewonnen. Der Mann, den seine Eltern nach einem japanischen Steak benannten, ist einer der bekanntesten Sportler des Planeten. Rummel um seine Person ist sein Alltag. Aber das hier? "Das Volk von Panama liebt dich, Kobe!", ruft ein Kollege und wirft sich in der Journalistenmeute nach vorn, ohne Rücksicht auf das Schicksal seines blauen Sakkos, das er zur Feier dieses Tages angezogen hat. Des Tages, an dem die Mitglieder des amerikanischen Dreamteams sich erstmals bei Olympia 2012 der Öffentlichkeit stellen. "Kobe, sende bitte eine Botschaft an das panamaische Volk!"

Journalisten sollten keine Autogramme von den Spielern erbitten, hatte es vor der Veranstaltung geheißen. Von Botschaften an kleine Länder war nicht die Rede gewesen. Kobe lacht, milde, aber nicht herablassend, cool, aber nicht genervt. Okay, segnet er auch noch Panama, von seinem Klappstuhl herab, den man ihm auf die Bühne des größten Konferenzraums dieser Spiele gestellt hat. Aber bevor er die erlösenden Worte sprechen kann, ist das kleine Aufnahmegerät am Ende des ausgestreckten Arms aus Mittelamerika bereits verschwunden, untergegangen im Gedränge um den hl. Kobe Superstar.

Als Camilo Mayr seinen ersten großen olympischen Auftritt hat, drängelt niemand. Zuschauer gibt es so gut wie keine bei der Qualifikationsrunde der Bogenschützen. Sie findet statt in einer der berühmtesten Sportstätten der Welt, dem Lord’s Cricket Ground, einem Heiligtum britischer Sportkultur, erbaut 1814. Allerdings dürfen die 64 Athleten an diesem Morgen vor der Eröffnungsfeier nur auf den Rasen eines Nebenplatzes, des Nursery Ground, um herauszufinden, wer im eigentlichen Wettkampf Tage später gegen wen im direkten Duell antritt.

London 2012 Vom 27. Juli bis zum 12. August 2012 richtet London die größte Sportveranstaltung der Welt aus. Bei den Sommerspielen der 30. Olympiade wird es in 26 Sportarten 302 Entscheidungen geben. Insgesamt werden mehr als 10.000 Sportler aus mehr als 200 Ländern in England erwartet. Außerdem werden ungefähr 30.000 Journalisten aus aller Welt aus London von den Spielen berichten. Insgesamt stehen 6,6 Millionen Tickets zum Verkauf. Die englische Hauptstadt London ist nach 1908 und 1948 die erste Metropole, die zum dritten Mal Gastgeber der Spiele ist.

Camilo Mayr von der Schützengilde Welzheim ist egal, wie stark der Andrang ist. Hauptsache, er steht hier, auf Bahn 16, zwischen einem Konkurrenten aus der Mongolei und einem aus Australien. Auch Mayr, geboren in Bogotá , mit drei Monaten zur Adoption freigegeben, von einer Kolumbianerin und einem Deutschen aufgenommen, zu Hause in Schwaben, ist ein Olympionike. Klar, er hat ein bisschen Glück gehabt. Das entscheidende shoot-out für London verlor er und vergoss manche Träne. Bis Israel auf einen Startplatz verzichtete und Mayr nachrückte. Lucky Loser. Jetzt kann er sagen, er war mit Kobe Bryant auf der begehrtesten Party der Welt, der olympischen Eröffnungsfeier.

Olympia braucht sie beide, den globalen Superstar und den schwäbischen Nobody. Ohne den Glamour der amerikanischen Basketballprofis könnten die Spiele als weltweite Unterhaltungsmaschine nicht mehr funktionieren; der erste Auftritt der NBA-Helden bei den Spielen in Barcelona 1992, das Dreamteam um Earvin "Magic" Johnson, hat sie in eine neue Dimension katapultiert, ökonomisch, medial. Aber die Dollarmillionäre können nicht dienen mit Geschichten von endloser Trainingsfron, von Hingabe an eine Sache um ihrer selbst willen, mit Erzählungen vom Scheitern. Sie scheitern so gut wie nie. Sie sind zu groß, um wahr zu sein. Das globale Publikum aber will neben Bewunderung auch Einfühlung in jenen Athleten, der eher ist wie wir. Im Zentrum des olympischen Dorfs ist der Schluss eines berühmten Tennyson-Gedichts eingraviert: To strive, to seek, to find, and not to yield: Streben, suchen, finden – und niemals weichen. Dieses Pathos im Herzen Olympias müssen die Camilo Mayrs dieser Welt bewahrheiten.