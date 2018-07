London und Twitter drehen in diesem Sommer das ganz große Rad. Um genau zu sein: das größte Riesenrad Europas. Das London Eye an der Themse, eine der großen Touristenattraktionen der britischen Hauptstadt, wird während der Olympischen Spiele zum 135 Meter hohen Stimmungsbarometer. Eine Software analysiert alle Tweets des Kurznachrichtendienstes, die mit Olympia zu tun haben, und übersetzt sie in verschiedene Farben. Bei überwiegend positiven Wortmeldungen leuchtet das Riesenrad dann gelb, Grün steht für ein entschiedenes »Na ja«, bei Lila würden die Londoner die Spiele am liebsten nach Griechenland zurückschicken.

Willkommen bei den Twitter-Spielen! In diesen Londoner Wochen geht es erstmals nicht nur darum, wer die schnellsten Beine, die ruhigste Hand oder den kühlsten Kopf hat. Auch die Smartphone-Finger sollten gut trainiert sein. Vor vier Jahren in Peking war Twitter noch relativ unbekannt, heute sind es offiziell 140 Millionen User, die mehr oder weniger regelmäßig ihre 140-Zeichen-Nachrichten mit der Welt teilen. Sport ist dabei eines der beliebtesten Themen: Allein während des Finales der Fußball-EM wurden insgesamt 16,5 Millionen Tweets abgesetzt, das waren 15538 pro Sekunde.

Die Veranstalter der Spiele haben deshalb bei Twitter eigens ein sogenanntes Olympic Athletes’ Hub eingerichtet, eine Art Zentrale für die olympischen Sportler. Dort teilt der Basketball-Superstar LeBron James seine Schnappschüsse von der Eröffnungsfeier mit seinen 5,6 Millionen Followern. Usain Bolt berichtet immerhin fast 700000 Fans von seinen präolympischen Domino-Wettkämpfen mit den Teamkollegen. Und die deutsche Hürdensprinterin Carolin Nytra lässt noch 1296 User an ihrem sonntäglichen Frühstück teilhaben: Brötchen, Rührei, Latte macchiato und Orangensaft.

Doch mit 140 Zeichen kann man auch viel falsch machen. Beim Radrennen der Männer setzten die Zuschauer so viele Tweets ab, dass die Zeitmessung durcheinandergeriet. Aber Zwischenstände von den Wettkämpfen verstopfen nur die Leitungen. Zum richtigen Problem können allzu offenherzige Beiträge der Athleten werden. Vor den TV-Kameras der Welt erzählt kaum noch einer, was ihn wirklich bewegt; lieber tippt man sich Frust und Ärger via Smartphone oder Notebook von der Seele. So wurde die griechische Dreispringerin Voula Papachristou als erste Sportlerin in der Geschichte der Spiele wegen eines Tweets nach Hause geschickt. Als in ihrer Heimat das durch Mücken übertragene West-Nil-Fieber ausbrach, twitterte sie: »Mit so vielen Afrikanern in Griechenland werden die Mücken aus dem West-Nil zumindest Essen von zu Hause bekommen.« Sie darf nun auch wieder zu Hause essen, getwittert hat sie seitdem nichts mehr.

Auch der Schweizer Fußballer Michel Morganella musste schon gehen. Er twitterte nach der Niederlage gegen Südkorea: »Ich mache alle Südkoreaner nieder. Verpisst euch alle, Bande von geistig Behinderten.« Noch bevor der Schweizer Verband ihm die Rote Karte zeigen konnte, kam es zu Twitter-Revanchefouls: »Willkommen in der digitalen Hölle Koreas«, schrieb einer. Und der konservative britische Parlamentarier Aidan Burley bezeichnete die Eröffnungsfeier als »links gerichteten multikulturellen Mist«. Sein Premierminister David Cameron war gar nicht amused und gerät nun selbst unter Druck, das digitale Großmaul loszuwerden.

Aufregung auch im deutschen Team. Ein griechischer Journalist hatte sich einen Spaß erlaubt und der deutschen Fahnenträgerin Natascha Keller einen falschen Tweet untergejubelt, in dem sie sich über barfüßige und um Kredite bettelnde Sportler aus Griechenland lustig macht. Der Deutsche Olympische Sportbund war empört; Michael Vesper, Chef de Mission in London, traf sich rasch mit seinem griechischen Kollegen, um diplomatische Verwicklungen zu vermeiden.

Weil die Sache längst mehr ist als eine Spielerei, hat das IOC den Sportlern jetzt ein paar Regeln an die Hand gegeben. Die Social-Media-Aktivitäten der Athleten werden gefördert, heißt es darin. Jedoch sollten sich die Sportler darüber im Klaren sein, dass das IOC mitlese und bei verleumderischen, obszönen oder urheberrechtlich geschützten Inhalten reagieren werde. Die Sanktionen reichen bis zum Ausschluss von den Spielen. Auch Werbung für persönliche Sponsoren ist demnach strikt verboten, weil sie die Exklusivität der Olympia-Geldgeber beeinträchtige.

Dagegen regt sich unter den Athleten bereits Protest. »WeDemandChange« ist das Schlagwort. Wo? Natürlich auf Twitter.