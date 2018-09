Der Essayist und Literaturwissenschaftler Karl Heinz Bohrer, 80, nach wie vor der Gottseibeiuns für alle, die sich über das geistige Mittelmaß nicht erheben und nebenher auch noch ganz schlecht schreiben, erinnerte dieser Tage die Nachgeborenen in einem Interview mit der Welt daran, was für ein gewaltiger Aufbruch Achtundsechzig, bei allem Murks im Einzelnen, doch war: "Das utopische Abenteuer, das surreale Abenteuer, das ästhetische Abenteuer und das erotische Abenteuer gingen Hand in Hand." 44 Jahre später nimmt sich die Lage ziemlich dumpf aus, obgleich das Gefühl der Unzufriedenheit, ja die Einsicht, dass es so nicht weitergehen könne und solle, unter Jüngeren ähnlich weit verbreitet ist wie Ende der Sechziger. Abenteuer sind aber nicht in Sicht. Im Milieu von Theorie und Praxis sieht es vielmehr so aus: Eine Linkspolitikerin tingelt nach der Lektüre einer Handvoll Fachbücher durch die Zeitungen und tut so, als verstünde sie plötzlich etwas von der Wirtschaft. Bayerische Provinzpolitiker pöbeln gegen die EU, weil sie wieder in Gulden und Kreuzern abrechnen wollen. Das ist allenfalls surreal. 2012 drängt keine Utopie mehr aus der Krise hervor, und alle Fensterredner scheinen zu ahnen: Jenseits des Kapitalismus, den man so gerne abschaffen möchte, gähnt nichts weiter als eine entsetzliche Wiederholungshölle. Bohrer sagte auch noch: "Junge Leute sind erotisch, wenn sie nicht doof sind." Sahra Wagenknecht und Alexander Dobrindt sind beide noch nicht sehr alt, aber leider überhaupt nicht sexy.