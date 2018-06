Als Journalist, so sagte es einmal ein erfahrener Kollege, verliere man lieber einen Freund als eine gute Pointe. Heribert Prantl, der Leitartikler der Süddeutschen Zeitung, hatte eine schöne Geschichte zu erzählen gehabt, aber inzwischen die Pointe verloren – und nicht einmal einen Freund gewonnen.

In einem Porträt des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts auf der prestigeträchtigen Seite Drei der SZ schrieb Prantl, wie Andreas Voßkuhle als Richter agiere, ahne man erst, wenn man bei ihm daheim bei einem Symposion gewesen sei – zu Deutsch: bei einem Gastmahl. Bei Voßkuhle »setzt man sich nicht an die gedeckte Tafel und wartet, was aufgetragen wird«. Die Einladung beginne in der Küche: »Der eine Gast putzt die Pilze, der andere die Bohnen, der dritte wäscht den Salat. Zu diesem Arbeitsessen gibt es ein Arbeitsweinchen. Natürlich hat der Gastgeber alles sorgfältig vorbereitet, natürlich steht die Menüfolge fest; aber es entsteht alles gemeinsam. Jeder hat seinen Part, jeder hat was zu schnippeln, zu sieden und zu kochen, jeder etwas zu reden: Es geht um die Nudel, die Küchenrolle und um die Welt.«

Nun aber lässt das Gericht durch seine Sprecherin mitteilen: »Ich kann Ihnen versichern, dass Herr Prantl weder für diesen Artikel noch zu einem anderen Zeitpunkt von Herrn Voßkuhle zu einem privaten Essen eingeladen wurde, geschweige denn aus persönlicher Anschauung mit den Kochgewohnheiten des Präsidenten vertraut sein kann.« Ein Akt richterlicher Notwehr. Voßkuhle musste zwangsläufig auf Distanz gehen, wenn er nicht riskieren wollte, dass jemand einmal sagt: »Was Wunder, dass der Prantl niemals eines seiner Urteile zerpflückt, wenn er in der Küche den Salat zerpflücken darf.«

Es war von jeher so, dass ein Kommentator, der sich, wenn schon nicht als oberster Richter, so doch als hoher Moralhüter gibt, sich bei solchen Geschichten der Gefahr der Lächerlichkeit aussetzt. Doch hat die Causa auch etwas Grundsätzliches. Es könnte ja sein, dass an Prantls Geschichte alle Fakten stimmen – nur eben die Pointe nicht zutrifft, Prantl stehe in einer sehr persönlichen Beziehung zum obersten Richter des Landes, wenn auch nur als dessen Küchenhilfe. Hätte Prantl den Zusatz angebracht: »wie Gäste von Voßkuhle berichten«, hätte man immer noch viel über Voßkuhle erfahren, nur eben weniger über Prantl. Jetzt aber, nach dem Dementi, wissen wir mehr über Prantl, als diesem lieb sein kann.

Die vorab nicht über Prantls Recherchetechnik informierte Redaktion der SZ, nicht der Autor selbst, hat mittlerweile bedauert, dass der Eindruck entstanden sei, Prantl habe bei Voßkuhle in die Töpfe geschaut. »Das war nicht der Fall. Der Autor hat sich die Szene vielmehr von Teilnehmern der Küchenrunde schildern lassen, ohne dies ausdrücklich kenntlich zu machen.« Das sei ein Fehler gewesen, hieß es am Dienstag in einer Fußnote auf der Seite Drei.

In der Sache geht es um den Unterschied zwischen »etwas erfahren« und »etwas erleben«. Warum müssen Journalisten immer wieder diese Grenze verwischen? Prantl hätte gewarnt sein müssen. War doch im Mai 2011 einem Spiegel- Autor der Henri-Nannen-Preis wieder aberkannt worden, weil sein Text den Eindruck erweckte, er habe von Horst Seehofers Modelleisenbahnertum nicht nur erfahren, sondern es selber erlebt – in dessen Hobbykeller.

Die Pointe ist eben diese: Journalisten sollen die Wahrheit transportieren und nicht in Wahrheit sich selber. Die Literaturtheorie weiß, dass die Geschichte erst im Kopf des Lesers entsteht. Manchmal entsteht sie nur im Kopf des Journalisten.