Die perfekte Suchmaschine versteht genau das, was man meint, und liefert genau das, wonach man sucht.« Das war die Vision von Larry Page, als er Google im Jahre 1998 mitgründete. Seither arbeiten die Kalifornier daran, diesem Ziel näher zu kommen.

Vor drei Jahren ist ihnen ein großer Schritt gelungen. Tippten bis dahin zwei Nutzer die gleichen Wörter in Googles Suchmaske, bekamen diese dieselbe Antwort. Heute bekommt jeder Suchende eine individuell auf ihn zugeschnittene Reaktion des Computers. Doch so beginnt sich die Welt des Suchenden auf die beschauliche Sammlung seiner Vorlieben zu verengen. Aus dem Tor ins World Wide Web wird ein Tor, das letztlich zu ihm selbst zurückführt. In seinem Buch Filter Bubble kritisiert der Netzpublizist Eli Pariser, dass man sich im Internet in vorgefilterten Blasen bewege: »Mehr und mehr wird dein Computermonitor zum Spiegel, der deine eigenen Interessen reflektiert, während algorithmische Aufseher beobachten, was du anklickst!«

Google ist für die meisten Deutschen der Zugang zum Internet. Mehr als 80 Prozent ihrer Suchanfragen laufen über das Portal. Ein Klick, und innerhalb einer Viertelsekunde entrollt sich eine Liste von Treffern. Diese können in die Millionen gehen – praktisch aber bleibt der Nutzer meist auf der ersten Seite stecken. Seine Aufmerksamkeit erfasst so nur zehn Ergebnisse. Sie sind entscheidend. Bloß wurden sie eben durch Googles Algorithmus vorsortiert.

Die mathematische Formel dahinter ist geheim. Den Algorithmus offenlegen? »Das können wir schlicht nicht tun«, sagt Jack Menzel, Produktmanager von Google Search. »Dann wäre nicht nur unseren Konkurrenten Tür und Tor geöffnet. Auch die Betreiber von Websites könnten diese optimieren. Damit wäre das System ausgehebelt.«

Tu nichts Böses, ist das Motto von Google. Aber wie gut ist das wirklich?

Ständig durchkämmt die Maschine das Netz und indexiert Seiten nach Begriffen. Sucht ein Nutzer ein Wort, fischt der Algorithmus alle Seiten heraus, die es enthalten, und ordnet sie. Eine grundsätzliche Rolle spielen technische Details oder die Ladezeit. Schlecht zugängliche Seiten werden sofort aussortiert. Zum anderen sucht Google nach Schlüsselbegriffen: Enthält die Seite die Wörter »blau« und »Hemd«, und zwar nebeneinander? Nur dann wird sie als Treffer für die Suche nach »blaues Hemd« gewertet. Grüne Hemden und blaue Hosen fallen durchs Raster.

Die Grundlage für Googles Erfolg ist der PageRank. Er gewichtet eine Seite danach, wie viele andere auf sie verlinken und wie stark verlinkt diese anderen Seiten wiederum sind. Die Gründer Larry Page und Sergej Brin schrieben ihre Doktorarbeit darüber und schufen eine eigene Hierarchisierung. Das war das Ende der Neutralität. Die, so argumentiert Google, wäre nur durch einen Zufallsgenerator oder alphabetische Ordnung möglich und würde lediglich zu irgendwelchen Ergebnissen führen, nicht zu den nutzbringendsten. »Das Prinzip eines Rankings ist eben, dass die einen oben sind und die anderen unten«, sagt Menzel.

Inzwischen sind die Suchkriterien für das Ranking – Menzel bezeichnet sie als Signale – auf mehrere Hundert angewachsen. Wie viele es genau sind, kann er selbst nicht sagen. Oft seien es ja auch nur Nuancen, die etwa frischen Inhalt nach oben brächten. Auch wenn bei Facebook oft auf eine Seite verwiesen wird, gewinnt sie.