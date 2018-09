Vielleicht hat Matthias Reim hier auch mal ein Haus besessen; im Erzgebirge, wo er an diesem Tag auftritt. Er weiß es nicht. Er weiß nur, dass es viele Immobilien waren, die ihm gehörten: In Leipzig stehen sie, in Gera, wohl auch in Hoyerswerda. Reim hat keine davon je gesehen, nicht die Imbissbude, die er besaß, ganz zu schweigen von dem Dachdeckergeschäft. Es war sein Manager, der das Geld investierte, vor allem im Osten Deutschlands, und der ein riesiges Vermögen in rund 14 Millionen Euro Schulden verwandelte.

Nach Reims Pleite wollte kaum einer mehr seine Musik hören, diese Mischung aus Schlager, Rock und Discofox; nicht in Hessen , wo er aufgewachsen ist, nicht am Bodensee, wo er jetzt wohnt, und nicht einmal auf Mallorca , seinem zwischenzeitlichen Exil.

Wie so einige Menschen, die in den Jahren gleich nach der Wiedervereinigung das große Geschäft im Osten witterten, hat sich Reim ruiniert in den neuen Ländern – doch er hat sich ebendort auch zurück aus der Insolvenz gesungen. Der Künstler, der 1990 mit Verdammt, ich lieb ’ dich 16 Wochen lang auf Platz eins der Charts stand und somit das erfolgreichste Lied eines deutschen Sängers aller Zeiten veröffentlicht hatte, spielt nun regelmäßig in Kamenz, Erfurt oder Chemnitz-Klaffenbach. Im Jahr 2010 beispielsweise trat er an 21 Orten auf; und mit Ausnahme von Berlin-Tempelhof lagen alle in den neuen Ländern. "Der Osten hat es mir genommen", sagt Reim, "und dann hat er es mir wiedergegeben."

Es stellt sich die Frage, wie er das geschafft hat. Ist das Publikum hier leichter zu bespaßen, ist es dankbar für jeden Schlagersänger, der sich in der kleinsten Allzweckhalle die Ehre gibt? Eine erste Antwort darauf hat Matthias Reim 1998 bekommen. Statt Millionen Alben jährlich verkaufte er damals nur noch wenige Tausend. Er brauchte dringend einen neuen Vertrag und lud die Manager einer Plattenfirma nach Dresden ein. Ein großes Open-Air-Konzert wollte er hier geben. Tatsächlich jedoch verirrten sich weniger Menschen zu diesem Auftritt als Reim später Gläubiger hatte: zwölf.

Fast genauso viele Menschen stehen nun mit ihm auf der Bühne, als er an einem Juliwochenende im erzgebirgischen Schwarzenberg gastiert – vor 2.000 Fans, die Tickets für je 36 Euro gekauft haben. Es gibt hier ein Schloss, eine Waldbühne und im Nachbarort den "Beautysalon Mandy". Die nächste Großstadt ist fast 50 Kilometer entfernt, und einer aus Reims Mannschaft scherzt hinter der Bühne mit einem Becher Bier in der Hand, er wolle hier lieber "nicht tot überm Zaun hängen".

Anderntags beim Frühstück im Kurhotel Bad Schlema dudelt MDR 1 Radio Sachsen , der erfolgreichste sächsische Radiosender. Da laufen Oldies und Schlager und täglich auch Lieder von Matthias Reim. "Rein musikalisch hat er das Konzept von 1990 bis heute durchgezogen", sagt Thomas Leonardi, der Musikchef des Senders. Und auch bei seinem Äußeren bemüht sich Matthias Reim seit mehr als 20 Jahren um Kontinuität: Seine Haare sind blondiert, er ist dünn und braun gebrannt. So kennt und erkennt man ihn in der sächsischen Provinz. "Das kann doch nicht wahr sein!", ruft ihm ein Rentner vor dem Kurhotel zu. Der Matthias Reim! In Bad Schlema! "Im Erzgebirge treibst du dich rum?" Na klar, entgegnet Reim, er arbeite hier. Später wird er sagen: "Ich habe es mir mit vielen Auftritten erkämpft, in dieser Gegend so beliebt zu sein." Sein Erfolg erzählt einiges über die Menschen in den neuen Ländern. Nicht nur, welche Musik sie mögen, sondern mehr noch: welche Typen sie schätzen.

Zur Jahrtausendwende, nach seiner Pleite, ging Matthias Reim auf Tour und sang mit Vorliebe Zeilen wie: "Ich bin doch sowieso für dich das Letzte, ich kann doch sowieso nicht tiefer fallen." Das gefiel den Konzertbesuchern zwischen Rostock und Görlitz: dass da mal ein Westdeutscher kommt, der zu seinen Fehlern, zu seinem Versagen steht; der in Interviews erzählte, dass die Idee seines Managers, Ost-Immobilien zu hamstern, wahrlich nicht die klügste war.

Reims Biografie verläuft seltsam parallel zu der vieler Menschen, deren Leben um das Jahr 1989 gewendet wurde. Zu Beginn der neunziger Jahre: Große Euphorie, das Land feiert den Fall der Mauer, und Reim feiert zu Verdammt, ich lieb ’ dich . Wenige Jahre später: Ernüchterung. Im Osten steigen die Arbeitslosenzahlen, und Reim zehrt nur noch von dem, was er früher mal verdient hat. Er wohnt in Florida auf einem Hausboot, sein damaliger Manager regelt mit einer Generalvollmacht all das, worum er sich selbst nicht kümmern möchte.