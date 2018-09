Sind die Reichen fällig? Erst haben sie im Boom einen großen Teil der Gewinne vereinnahmt, dann gab der deutsche Staat viele Milliarden aus, um unser aller und vor allem ihr Geld zu retten. Wer Reue bei den Bankern suchte oder Dankbarkeit bei den Vermögenden, der war meist vergebens unterwegs. Jetzt, in den Worten von ver.di-Chef Frank Bsirske, "ist die Zeit reif für Umverteilung".

Der Zorn ist jedenfalls da, gezähmt nur dadurch, dass die deutsche Wirtschaft bisher wohlbehalten durch die Krise kam. Nun hat ihn das Linksbündnis von Attac, ver.di und Co. in einer wahren Forderungsorgie aufgenommen. Und neben der Linkspartei applaudiert auch der SPD-Chef Sigmar Gabriel.

Das Bündnis will nicht nur eine Steuer für die Reichen einführen oder erhöhen, sondern gleich alle auf einmal. Vermögensteuer und Vermögensabgabe, Einkommensteuer und Erbschaftsteuer, Unternehmensteuer und Steuer auf Kapitalerträge. Durch ihre Maßlosigkeit machen die Linken es den Gegnern aus der Berliner Koalition und den konservativen Kommentarspalten leicht. Die wollen unsere Besten für ihren Erfolg bestrafen, heißt das dann – und fertig.

Doch einfach ist bei der Gerechtigkeit gar nichts. Und obwohl der jüngste Angriff auf die Wohlhabenden im Land leicht abzuwehren ist, kommt der nächste gewiss. Wie also gehen wir mit den Reichen um? Und wer sind die überhaupt?

Das Linksbündnis weiß es nicht genau. Vielleicht schon junge Krankenhausärzte und Handwerksmeister mit 60.000 Euro im Jahr, die unter einer höheren Einkommensteuer leiden würden? Vielleicht Familien mit einem Vermögen von einer halben Million Euro, die in dem einen oder anderen Konzept schon als reich gelten?

Viele Sparer zahlen längst für die Krise. Ihr Vermögen schrumpft Jahr um Jahr

Allerdings zahlen diese Bürger schon für die Krise. Euroland wird mit Geld geflutet. Zinsen? Fehlanzeige. Für deutsche Staatsanleihen liegen sie bei null, und auch bei ihrer Bank erzielen Anleger nicht annähernd genug Rendite, um das Ersparte der Kaufkraft nach zu erhalten. Das geht jetzt schon fast vier Jahre so, und es kann leicht weitere vier Jahre währen. Mag sein, dass die Superreichen in Singapur oder Rio noch tolle Renditen erzielen, doch der Sparer aus der oberen Mittelschicht begleicht längst die Krisenrechnung.

Ihm den Wohlstand jetzt weiter zu beschneiden wäre unfair. Und eines weiß man: Zielt der Staat auf die richtig Reichen, die Multimillionäre also, trifft er immer auch die darunter, weil er sonst so wenig Geld eintreibt, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Was Reichensteuer heißt, wird deshalb fast zwangsläufig zum Obolus der Mittelschicht.