Geboren 1957 in Krems, lebt in Floridsdorf und am Wörthersee. Studium der Politik- und Theaterwissenschaft in Wien. Seit 1983 querschnittsgelähmt und Rollstuhlfahrer. Von 1984–1994 wissenschaftlicher Referent für behindertengerechtes Bauen im österreichischen Wirtschaftsministerium. Freier Schriftsteller seit 1994 mit längeren Arbeitsaufenthalten in Ungarn, Zypern und New York. Seine inzwischen vier Krimis mit dem Hobbyermittler Groll sind für ihren sarkastischen Witz bekannt. Ebenso hat er 13 Theaterstücke verfasst, zuletzt 2006 der Don Giovanni-Komplex (Wiener Festwochen).