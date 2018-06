Großbritannien schwelgt im Olympiarausch. Allen düsteren Prophezeihungen zum Trotz verlaufen die Spiele reibungslos. London versinkt keineswegs im Verkehrschaos. Die Wettkampfstätten werden von den Teilnehmern wie vom Publikum gelobt. Und als wenn das nicht genug Grund zum Feiern wäre, erkämpfen sich britische Athleten auch noch mehr Medaillen als je zuvor. In der Olympiaeuphorie erscheint das Land vereint und sorgenfrei. Keine Rede mehr von der desaströsen Wirtschaftslage und den tiefsitzenden sozialen Problemen. Als Premierminister David Cameron vor gut zwei Jahren an die Regierung kam, versprach er, die »zerbrochene britische Gesellschaft zu reparieren«. Hat Olympia ihm die Arbeit abgenommen? Kann aus dem Sportsgeist ein neues britisches Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen? Vielleicht gar eins, in dem die Briten ihren Platz in Europa wieder einnehmen?

Nein. Schon bald wird sich herausstellen, dass die Olympiafreude, ebenso wie der vereinte nationale Jubel zum 60. Thronjubiläum der Queen im Juni, nicht mehr als eine Verschnaufpause waren. Dann wird auch klar werden, dass der Druck auf die Politik, endlich Lösungen für die drängendsten wirtschaftlichen und sozialen Fragen zu liefern, größer ist als zuvor.

Seit dem Kollaps des internationalen Bankensystems im Jahr 2008 steckt Großbritannien in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit fast hundert Jahren. Der Schuldenberg der Insel lässt sich nur mit dem der mediterranen Pleitekandidaten der Euro-Zone vergleichen. Anders ausgedrückt: Wäre Großbritannien ein Mitglied der Euro-Zone, dann wäre die Währung schon zusammengebrochen. Der konservativ-liberalen Koalitionsregierung unter David Cameron und Nick Clegg blieb kaum eine andere Wahl, als ein Sparprogramm in Gang zu setzen, das in Friedenszeiten ohne Beispiel ist. Nach drei Jahrzehnten der Protzerei während des Finanzbooms ist Sparen zum Pop-Begriff geworden. Austerity ist cool. Erfolge stellen sich trotzdem nicht ein. Nach einem zaghaften Aufschwung steckt die britische Wirtschaft seit Anfang des Jahres erneut in der Rezession. Das hält die Regierung davon ab, sich auf die gesellschaftlichen Probleme zu konzentrieren, die Großbritannien zu einer broken society machen.

Vor einem Jahr zogen Jugendliche mit erschreckender Brutalität gegen die Polizei zu Felde, plünderten Geschäfte und steckten englische Innenstädte in Brand. Ihre Gewalt war nicht so sehr Ausdruck der Opposition gegen das Sparprogramm, das damals gerade eingeführt worden war. Die Jugendlichen waren die Verlierer von Jahrzehnten verfehlter Bildungs-, Sozial- und Integrationspolitik, die eine sozial verwahrloste Unterschicht geschaffen hat, ohne gesellschaftliche Loyalität und erst recht ohne das Gefühl sozialer Verantwortung.

David Cameron nimmt das Problem ernst. Seinen Lösungsansatz nennt er die Big Society , in der die Menschen das Leben in ihrer näheren Umgebung selbst bestimmen sollen, anstatt sich vom übereifrigen Staat alles vorschreiben zu lassen. Die vom Wohlfahrtsstaat entmündigten Bürger sollen mehr Eigenverantwortung übernehmen. Die Idee ist gut, und auch die Labour-Opposition würde ganz ähnliche Ziele verfolgen, wäre sie an der Regierung.

Doch was Cameron sich vorgenommen hat, ist nicht weniger, als die Anspruchsgesellschaft abzuschaffen, in der Banker es als ihr Recht ansehen, keine Steuern zu zahlen und in der Kinder und Kindeskinder aus sozial schwachen Familien weiter von der Sozialhilfe leben, ohne sich selbst um eine Verbesserung ihrer Verhältnisse zu bemühen. Diese Ambitionen sind größer als alles, was eine Regierung in einer Legislaturperiode schaffen kann. Und wenn sie dann noch so radikal spart, dass gemeinnützige Vereine pleitegehen, anstatt die Gesellschaft von unten zu mobilisieren, dann muss Großbritannien noch lange aushalten, bis es »repariert« ist.