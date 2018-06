So viel internationale Aufmerksamkeit sind wir Schweizer nicht gewohnt. Just zum Nationalfeiertag am 1. August erschienen in zwei wichtigen deutschen Tageszeitungen große Hymnen auf das Land im Herzen Europas. So schlug der CSU-Politiker Peter Gauweiler in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor, Europa möge zu einer »Schweiz der Welt« werden, der Kontinent zu einer »Eidgenossenschaft«. Er lobte die direkte Demokratie, die Balance von globaler Einbindung und örtlicher Autarkie. Und Die Welt schrieb in einem ungewohnt informierten Artikel: Warum die Schweiz unser Vorbild sein muss. Die deutsche Autorin verteidigte unser Land gegen alles, was man ihm vorhält – oder auch nur vorhalten könnte.

Was die beiden Blätter von sich gaben, ist Konsens unter den Konservativen Europas: Die Schweiz macht es besser als der Rest. Sie widersetzt sich dem »Monster Brüssel«, wie es Hans Magnus Enzensberger ausdrückte, und sie gibt dem Volk die wahre Macht.

Der deutschen Linken hingegen ist das Land als »Schwarzgeldparadies« ein Dorn im Auge. Die militanten Worte von Peer Steinbrück oder Franz Müntefering sind leidlich bekannt. Weniger genau hingehört hat man bei SPD-Chef Sigmar Gabriel, der angesichts der Euro-Krise schon des Öfteren ein besonderes Schreckgespenst an die Wand gemalt hat. Das klang dann zum Beispiel so: »Deutschland könnte sich natürlich verschweizern: ökonomisch groß und politisch unbedeutend. Aber unsere Kinder und Enkelkinder würden uns verfluchen, wenn wir diesen Weg gehen.« Das Verb »verschweizern« hat auch mal der große Friedrich Dürrenmatt gebraucht, und zwar in Justiz: »..., die Welt wird entweder untergehen oder verschweizern.« Der Schriftsteller meinte damit das Primat der Wirtschaft über die Politik. Gabriel hat seinen Dürrenmatt offenbar gelesen.

Ja, die Schweiz ist der Welt zu einer Chiffre geworden. Man liebt sie, oder man hasst sie. Sie ist heute ein Zankapfel der Ideologen. Die politischen Antipoden streiten sich um die Deutungshoheit. Ihre Reden sind natürlich alle nach innen gerichtet, mit der wahren Schweiz haben sie wenig zu tun. Die meisten, die über die Schweiz sprechen, haben sich nie vertieft mit dem Land und seiner politischen Kultur auseinandergesetzt. Sie wissen wenig über die Geschichte der Schweiz, welchen Zufällen das Land seine heutige Existenz und auch seine Staatsform zu verdanken hat. Die Schweiz hat nicht die »richtige« Demokratie erfunden, ihre Staatsform hat ebenfalls Schwächen wie etwa ihre Langsamkeit. Aber der Finanzplatz ist auch kein Hort von Gangstern.

Wir sollten uns also durch Lob- oder Hassreden aus dem Norden nicht kirre machen lassen. Die Schweiz ist nicht gut oder böse. Sie ist ein ziemlich gewöhnliches Land – um dessen Wohlergehen wir uns ganz alleine kümmern müssen.