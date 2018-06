Auf Twitter ist die Hölle los. Hunderte enttäuschter Mädchen beschimpfen Kristen Stewart , 22, die als schöne Bella in der Vampir-Filmsaga Twilight (allein die erste Folge sahen fast 400 Millionen im Kino) zum Teenie-Star geworden ist. Ihr Partner im Film und bis vor Kurzem auch in echt war Robert Pattinson , 26, der sexyste Mann seit Menschengedenken, bei Teenies möglicherweise noch beliebter als Kristen Stewart.

Denn Kristen Stewart hat etwas getan, was wahrscheinlich kein Mädchen zwischen 11 und 26 auf dieser Erde verstehen kann: Sie hat Robert betrogen.

Es sind Bilder aufgetaucht. Wie das immer so ist. Sie zeigen: Kristen Stewart, einen anderen küssend.

Es gibt im Internet ein Video. Ein Mädchen, schätzungsweise 15, spricht in die Kamera, schimpft, zetert, heult: Wie konnte Kristen das einem Mann wie Robert nur antun? Einem Mann, wie ihn sich Millionen von Mädchen als Freund erträumen? Das Mädchen könnte nicht enttäuschter sein, wenn ihre eigene erste Liebe in die Brüche gegangen wäre. Und dann auch noch wegen dieses Wurms, dieses, in Teenie-Kategorien gemessen, uralten, 41-jährigen Regisseurs Rupert Sanders?

Sonst ging das doch immer andersherum. Teenie-Star Leonardo DiCaprio hat die wunderschöne Gisele Bündchen durch ständige Fremdflirterei vertrieben, Teenie-Star Justin Timberlake die entzückende Cameron Diaz . Teenie-Stars sind so süß, so unschuldig und so romantisch – und brechen die Herzen der stolzesten Frauen. Und nun das: Das Herz des süßesten aller Teenie-Stars ist gebrochen. Robert kann es selbst nicht fassen.

Er wolle ein Mann-zu-Mann-Gespräch mit dem Regisseur, heißt es. Ehrlich, was soll das bringen? Dann wurde bekannt, er habe niemanden zum Reden, offenbare in Hotels fremden Menschen seinen Kummer. Millionen Fans, aber keinen Freund?

Alle anderen jungen Männer mit gebrochenem Herzen können sich immer noch mit dem alten Song von der Band Die Ärzte trösten: »Eines Tages werd ich mich rächen, ich werd die Herzen aller Mädchen brechen, dann bin ich ein Star, und du läufst hinter mir her, doch dann ist es zu spät, dann will ich dich nicht mehr.« Diese Möglichkeit steht Robert Pattinson nicht offen. Mehr Star geht nicht. Es hat ihm nichts geholfen. Die einzige Rache, die Robert Pattinson einfiel: Er hat ihr den gemeinsamen Hund weggenommen.

Was will uns das alles sagen? Vorsicht vor Teenie-Stars! Und diese Regel gilt sogar für Teenie-Stars.