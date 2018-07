DIE ZEIT: Herr Cohn-Bendit, hat Deutschland im Kampf gegen Rechts einen Überschuss an Moral?

Daniel Cohn-Bendit: Dass es in Deutschland eine Unfähigkeit im Kampf gegen Rechts gibt, so wie es früher eine Unfähigkeit gab im Kampf gegen Links, ist nicht so verwunderlich. Im Grunde kommt da etwas hoch, was wir schon in den siebziger Jahren beim Radikalenerlass erlebt haben: Gesinnungen werden moralisiert und mit Berufsverbot geahndet...

ZEIT: ...wobei im Falle der deutschen Olympia-Sportlerin nicht einmal ihre Gesinnung skandalisiert wurde, sondern die ihres rechtsradikalen Freundes. Sie wurde einfach in Sippenhaft genommen.

Cohn-Bendit: Ja, das ist wirklich absurd. Ich finde, die Frau kann eine Beziehung haben, mit wem sie will, wenn sie selbst – und dafür gibt es ja keine Hinweise – nicht mit rechten oder faschistoiden Sprüchen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Grundsätzlich sollte man sich mit Menschen und ihrer Gesinnung auseinandersetzen, wenn sie sich ausdrücken. Ich bin dafür, dass sich Sportler auch politisch artikulieren. Aber es darf nicht zu Gesinnungsschnüffelei kommen. Ich kenne die Gesinnung der Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht. Erst wenn die Sportler sie artikulieren, kann und muss ich mich damit auseinandersetzen. Aber bei Frau Drygalla hat man die falsche Gesinnung einfach vermutet und ihr das dann vorgeworfen. Jetzt ist sie weg und damit auch das Problem.

ZEIT: Nach den ersten Gerüchten sprach der Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michael Vesper, ein Parteifreund von Ihnen, lange mit der Sportlerin. Als Ergebnis dieses Gespräches hat sie dann das olympische Dorf verlassen, und hinterher erklärt derselbe Sportfunktionär, er habe keinerlei Anzeichen für rechtsradikale Ansichten feststellen können. Ist das nicht ziemlich bigott?

Cohn-Bendit: Das ist nicht nur bigott, das ist skandalös. Man versucht sich auf Kosten einer Sportlerin, der man gar nichts vorwerfen kann, eine moralisch reine Weste zu geben. Ich fände es angemessener, der deutsche Sport würde sich mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigen. Faschistische Traditionen hat es in der deutschen Leichtathletik wie im Deutschen Turnerbund gegeben. Da vermisse ich bis heute die Auseinandersetzung der Sportverbände. Etwas Ähnliches gilt für die Vereinigung im deutschen Spitzensport. Trainer aus der ehemaligen DDR sind übernommen worden, die nachweislich in schlimme Dopingfälle, selbst mit Minderjährigen, verstrickt waren. Auch daran hat man sich nicht gestört.

ZEIT: Ist die Hypersensibilität gegenüber Rechts ein spezifisch deutsches Phänomen?

Cohn-Bendit: Klar, Deutschland tut sich mit rechtem Gedankengut schwer, das ist auch gut so. Man stelle sich vor, bei uns würden Rechtsradikale wie in den Niederlanden oder in Frankreich bei Wahlen 18 oder 19 Prozent bekommen, wie die Welt darauf reagieren würde! Also, dass man es sich damit in Deutschland nicht leicht macht, finde ich nicht nur normal, sondern sogar notwendig. Aber deswegen ist es so wichtig, offen darüber zu reden. Man muss sich den richtigen Umgang damit kollektiv erarbeiten. So, wie man sich jetzt gegenüber der Ruderin verhalten hat, ist es genau falsch.

ZEIT: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der öffentlichen Sensibilität gegenüber rechten Regungen und der Tatsache, dass es bisher keiner relevanten rechten Partei gelungen ist, sich in Deutschland zu etablieren?

Cohn-Bendit: Ich glaube, es ist für eine offen rechtsradikale Partei in Deutschland besonders schwierig. Aber dass die Deutschen gegen den Rechtspopulismus nicht immun sind, dass irgendwann auch eine solche Partei gesellschaftlich möglich sein kann, hat sich in der Sarrazin-Debatte gezeigt: Da strömten gesellschaftliche Gefühle auf Sarrazin zu, die irgendwann auch das Potenzial für eine rechtsradikale Partei bilden können. Es gibt aber immer noch niemand, der sich so weit von der deutschen Geschichte abzusetzen getraut, dass eine solche Partei möglich wäre. Zum Glück.