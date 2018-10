Gärtner in meinem Bekanntenkreis klagen zurzeit über eine Schneckenplage. Schnecken bringen bei wahrhaft gartenorientierten Menschen einen Vernichtungswillen zum Vorschein, der dem Vernichtungswillen der Schnecken gegenüber Salatpflanzen entspricht, bei Menschen aber erschreckt. Leider gibt es bis heute keine humane Form der Schneckenbekämpfung; die Methoden sind allesamt scheußlich.

Ich selbst besitze keinen Garten. Was mir aber in diesem Jahr bei meinen Streifzügen durch Wald und Wiesen aufgefallen ist: Die in der Tat zahlreichen Nacktschnecken sind überwiegend braun. Als ich ein Kind war, waren Nacktschnecken schwarz. Eine Mutation? Eine Invasion aus Asien? Was hat es zu bedeuten, wenn Schnecken plötzlich ihre Farbe wechseln?

Dass Veränderungen in der Tierwelt durchaus politisch interpretiert werden können, zeigt die höchst anspruchsvolle Debatte, die das Britische Oberhaus vor einigen Jahren über Eichhörnchen führte: Darin geißelten viele Redner den Vormarsch des grauen, amerikanischen und die Zurückdrängung des roten, britischen Eichhörnchens als unerträglichen Kulturimperialismus. Sie schlugen vor, graue Hörnchen zu Jagd und Verzehr freizugeben. Die Globalisierung bringt eben die eigenartigsten Gefährdungen mit sich und verlangt kühne Lösungen.

Mir scheint aber, dass es in weniger globalisierten und eurokrisengebeutelten Jahren zwischen Politik und Tier inniger zuging: Man denke an die Sommerbilder von Helmut Kohl mit sanftäugigen Kühen; an die Queen und Ronald Reagan beim gemeinsamen Ausritt; an die First Cats und First Dogs des Weißen Hauses; sogar an Sigmar Gabriels Patenschaft für den Eisbären Knut.

Angela Merkel würde sich nicht so intensiv an ein einzelnes Tier binden, auch wenn sie gelegentlich mit Papageien posiert. Ich führe das auf die schwierigen Zeiten zurück, in denen sie regieren muss: Nichts kommt von selbst. Nur wenig ist von Dauer. Wahrscheinlich sucht sie auch eher eine ethisch vertretbare Methode der Nacktschneckenbekämpfung als ein schwarzbuntes Rindvieh, das ihr auf den Blazer sabbert.