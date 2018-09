Man muss Peter Sloterdijk unbedingt zugutehalten, dass er jener seltenen Spezies von Intellektuellen angehört, die ihre Fachgrenzen immer wieder mit Lust sprengen. Nichts liegt ihm ferner, als in der Schulphilosophie aufzugehen, womit er sich den Vorwurf des Unseriösen, Marktschreierischen, ja Hochstaplerischen eingehandelt hat. Die Aufmerksamkeit, deren er sich sicher sein kann, sobald er sich zur Steuerpolitik oder Biotechnologie äußert, gilt als Verschmutzung des philosophischen Fachs, das er an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe vertritt. Die regelmäßigen, im Duktus gern assoziativ-freigeistigen Interviews in Magazinen, die Beiträge in Zeitungen, die Moderationen des mittlerweile eingestellten Philosophischen Quartetts mit Rüdiger Safranski , die ihn als Fernsehgesicht etablierten, stacheln jene auf, die im Schatten der Seriosität Detailfragen der Erkenntnistheorie bearbeiten.

Sloterdijk entfaltet, sozusagen am Rande des Erlaubten, mit rhetorischer Wucht regelmäßig starke Thesen, die im halbseidenen Feuilleton zwar anschlussfähig, der Zunft aber ein Grauen sind: Da reformuliert er die gesamte Menschheitsgeschichte in seiner Sphären- Trilogie anhand der Großmetaphern Blasen, Globen und Schäume, oder sie wird unter dem Begriff des Übens umgeschrieben wie in seinem Bestseller Du mußt dein Leben ändern. Sloterdijks Werke sind selbstbewusste, fröhlich-eitle Essays, literarische Versuche des Denkens, Trial-and-Error-Experimente, die sich von begriffslogischer Strenge mitunter frei machen. Er ist im deutschen Diskurs damit ein Fremdkörper und eher dem französischen Typus des Intellektuellen anverwandt, wie ihn André Glucksmann, Cioran oder Bernard-Henri Lévy verkörpern und verkörpert haben.

In den vergangenen Jahren war Peter Sloterdijk verhaltensauffällig geworden durch seinen Vorschlag, "Zwangssteuern" zugunsten von "Geschenken an die Allgemeinheit" abzuschaffen , was zu einer erregten, anfeindungsfreudigen Debatte führte, an der auch die ZEIT, unter anderem durch die Veröffentlichung von Axel Honneths Generalangriff auf Sloterdijks Denken , mitgewirkt hat. Schon dieser Umstand macht sein neues Buch Zeilen und Tage. Notizen 2008–2011 (Suhrkamp Verlag, Berlin, 24,95 Euro), das jetzt erscheint, zu einem interessanten Ereignis. Sloterdijk versammelt in diesem über 600 Seiten starken Werk seine flüchtigen, alltäglichen, frühmorgendlichen Gedanken – Gedanken über die wuchtigen Debatten der jüngsten Vergangenheit, über Reiseeindrücke, Lektüreerlebnisse, Freundschaften, über seine Rolle als Intellektueller. Literarische Aphorismen stehen neben wunderbaren Trivialitäten, die den Voyeurblick des Lesers befriedigen, Ressentiments neben Mini-Essays, Anekdoten neben Selbstbeobachtungen. Zusammengehalten werden die unterschiedlichen Gattungen, Stimmungen und die kaum überschaubare Themenvielfalt durch ein "Ich", für das sich der Autor in seinem Vorwort zwar kokett schämt, das aber durchaus den Reiz dieses Buches ausmacht.

Dass man sich in diesem Werk nämlich mit Vergnügen festliest, liegt nicht nur, aber eben auch an der Entfaltung eines Panoptikums des Alltags, an den flüchtig eingestreuten Indiskretionen, die szenisch entfaltet werden: Sloterdijk beschreibt einen Hahnenkampf unter Intellektuellen im Hause Burda in München und erliegt mehrmals dem Charme der Schauspielerin Martina Gedeck ("als ob es die Fortsetzung einer alten Liebe wäre"). Er ist schockiert über den gebrechlichen Eindruck, den der mittlerweile verstorbene Literaturwissenschaftler Friedrich A. Kittler hinterlässt ("jetzt siegt sich Dionysos in ihm mit Wein, Musik und Delir zu Tode"), und er vollzieht mal besorgniserregende ("unruhige Nacht mit Donna Promilla"), mal freudige nächtliche Selbstinspektionen ("von den Rheintöchtern ein Lebenszeichen vom Grund des Stroms. Im Traum, war es gestern oder vorgestern? schaue ich an mir hinunter; bemerke eine gewisse Überfunktion, begleitet von einer heftigen Genugtuung über das nackte Daß").

Die privaten und kulturweltlichen Beobachtungen werden scharf wie kunstvoll geschnitten mit den Essays zur Geistesgeschichte, Zeitdiagnostischem und dem Weiterspinnen von Lesefrüchten. Es kommen so wenig verwandte Gegenstände wie die Revolutionsmetapher der Guillotine, die unheilvolle Geschichte Griechenlands, die Päderastieskandale an Jugendeinrichtungen, der Selbstmord an sich, ein Roman von Moritz Rinke, die Zuwanderung, Facebook, Ulrike Meinhof, Goethe und Richard Nixon zur Sprache, um nur einen winzigen Bruchteil zu nennen. Man erliegt als Leser einem regelrechten Sturmlauf an Assoziationen, die sich kaum bündeln lassen, findet überraschende Querverbindungen von Historischem und Gegenwärtigem und erfreut sich an der unbändigen Lust des Autors, den Diskursen der Zeit Originelles abzuringen – etwa der Diskussion um den Abgang Horst Köhlers ("Wozu mit förmlichem Aufwand ein Staatsoberhaupt suchen, wenn dessen primäre Aufgabe wieder nur darin bestehen wird, alle Arten von Mißachtung auf sich zu vereinigen?"), der feuilletonistischen Feier des martialischen französischen Pamphlets Der kommende Aufstand ("Fett und Macht: Die meisten sind zu dick für den kommenden Aufstand") oder der Sarrazin -Debatte. Sarrazin, der unter einer "Empathiestörung" leide, habe eine Diskussion entzündet, die nur in einem "Zeitalter der einsprachigen Unbarmherzigkeit" denkbar sei. Der Vielvölkerstaat habe keiner Integration bedurft, sondern eine "Inklusion von oben" angeboten. Man höre heute ein "Echo der Brutalität", die nach dem Verlust eines auf "transzendenten Grundlagen" beruhenden Staatswesens um sich gegriffen habe.

Sloterdijk arbeitet an einem laufenden Kommentar zu unserer Gegenwart. Nun ist er selbst Gegenstand von Auseinandersetzungen gewesen, weshalb er mit unterdrückter Unruhe registriert, was über ihn während der Steuerdebatte publiziert wird. Hier zeigt sich der Philosoph von einer überraschend schmallippigen Seite. Kritiker seiner Thesen seien "Detraktoren und berufsmäßige Nichtversteher", "Honneths Aufsatz zu lesen erweist sich als mühsame Aufgabe, da sie mit der Zumutung verbunden ist, sich durch zwei endlose Seiten von ansteckender Talentlosigkeit zu schleppen". Auch Wohlwollendes lässt der Philosoph nicht ohne Weiteres gelten. Die (an sich schmeichelhafte) Monografie von Hans-Jürgen Heinrichs über sein Werk sei ihm wenigstens vom Hanser-Verleger Michael Krüger mit einer Art Entschuldigungsbrief angekündigt worden. Die Verve, mit der Sloterdijk seine Steuerreform auch in den Notizen unermüdlich darlegt, die Weigerung, sich dabei von Kritik irritieren zu lassen, deutet auf ein ungutes "Reizklima des Rechthabenmüssens" (Martin Walser), in das er in den vergangenen Jahren geraten ist.