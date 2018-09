Holzfällen ist jenes Buch, mit dem Thomas Bernhard (1931 bis 1989) endgültig zum Skandalschriftsteller wurde – der Komponist Lampersberg, einst ein enger Freund, fühlte sich verletzt und klagte, was zur zeitweiligen Beschlagnahme des Buches führte. Übrigens, und das ist das typisch österreichische Detail, klagte Lampersberg gegen die Darstellung des eitlen Komponisten Auersberg nur in Österreich, nicht aber in Deutschland, wo das Buch weiterhin vertrieben werden durfte: einiges an Bernhards »österreichischen Zuständen« entstammte der Wirklichkeit.

Holzfällen, das ist die Icherzählung eines Schriftstellers, dessen biografische Details zu annähernd hundert Prozent mit jenen des Autors identisch sind und der die Einladung alter Freunde zu einem »künstlerischen« Abendessen annimmt, zu dem neben reichlich abstoßender Figuren aus dem Wiener Schriftstellermilieu auch ein berühmter Burgschauspieler geladen ist, der der Veranstaltung besonderen Glanz verleihen soll. Auf den Schauspieler muss jedoch gewartet werden, und der Icherzähler verbringt die Zeit in einem Ohrensessel, den Gesprächen der Anwesenden lauschend und von ihnen zunehmend angewidert.

Über dieses Buch ist vieles geschrieben und noch viel mehr nicht geschrieben worden. Besonders auf die fragwürdige Position Bernhards dem Burgtheater gegenüber wurde zu selten eingegangen, diesem Staatstheater, dem Bernhards Erzähler vorwirft, nichts als antiquierte Grillparzer-Aufführungen zu bieten, wo der Spielplan jener Jahre doch das Gegenteil beweist. Wahr ist vielmehr: Bernhard wollte selbst Burgtheaterdirektor sein, Bernhard wollte seine eigenen Stücke am Burgtheater gespielt sehen, und nicht alles, aber doch vieles von dem, was über dieses Thema in Holzfällen zu lesen ist, macht die Sicht auf den Autor, höflich formuliert, problematisch und die Lektüre zu einem problematischen Vergnügen.

Aber Schriftsteller müssen ja keine netten Menschen sein, Schriftsteller müssen ehrliche Schriftsteller sein, und wenn es darum geht, ist Bernhard in Holzfällen auf der Höhe seiner Kunst. Es ist ein Buch von genialer Melodik und genialem Rhythmus, vielleicht das beste, das er geschrieben hat, und mit dem Schluss versöhnt er auch diejenigen Leser, die seinen Schimpftiraden zunehmend skeptisch gefolgt sind, wenn er zuletzt sich selbst in sein Hassfurioso einbezieht und feststellt, dass er selbst leider auch zu dieser Gesellschaft gehört, die ihn so anwidert: Alle Ambition ist in Wahrheit lächerlich, ambitionierte Menschen sind letztlich lächerlich, er selbst ist so lächerlich wie wir alle.